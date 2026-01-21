Зеленський планує зустрітися з Трампом у Давосі

Володимир Зеленський готується до зустрічі з Трампом на форумі в Давосі

США обговорюватимуть мирний план окремо з Києвом і Москвою

Президент України Володимир Зеленський планує прибути до Давоса у четвер для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Axios.

За словами радника Президента Дмитра Литвина – Володимир Зеленький перебуває у Києві. Видання Axios додає, що зустріч Зеленського і Трампа в Давосі відбудеться напередодні поїздки спецпосланців Білого дому Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Москви, де вони мають провести переговори з Путіним.

Як зазначається, обидві зустрічі стосуватимуться мирного плану Дональда Трампа щодо врегулювання війни в Україні.

Раніше сам Трамп заявив, що планує зустрітися із Зеленським і вважає, що Путін зацікавлений у підписанні мирної угоди.

Президент США також зазначив, що вже близько року працює над врегулюванням конфлікту. Крім того, Трамп наголосив на географічній віддаленості Сполучених Штатів від України.