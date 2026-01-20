Атомна тріщина путінського режиму. Сигнал про початок внутрішньої війни?

Хто почав сутичку за атомну енергію в Росії

Поки Кремль виношує плани обвалу атомної генерації в Україні через удари по підстанціях, в самій Росії відбуваються цікаві атомні ігри.

17.01 Дондон Кадиров опублікував «консерву» – відео наради з силовиками Чечні, яку проводить його син Адам. На той момент всі ЗМІ вже були забиті інформацією, що Адама після ДТП доставили до московської лікарні.

Ключове повідомлення публікації: Адаму Кадирову вручили золоту медаль «За заслуги в підвищенні безпеки атомних станцій». «Він удостоєний цієї нагороди наказом АТ «Концерн Росенергоатом» за вагомий внесок і сприяння в організації охорони та забезпеченні безпеки Запорізької АЕС в період проведення «спеціальної військової операції». Цю «атомну» тему висміяли, і на її тлі загубилася набагато важливіша інформація.

Три дні тому Управлінням ФСБ у Нижньогородській області було раптово затримано директора з капітального будівництва компанії «Атомстройекспорт» Михайла Щербака. Я вже кілька разів згадував, що на тлі проблем з продажем зброї, яка була одним із способів просування російського впливу у світі, стратегічним інструментом №1 щодо забезпечення глобальної присутності для Москви стало будівництво АЕС.

Китай, Іран, Туреччина, Білорусь, Бангладеш, Угорщина, Єгипет, Казахстан та ін. Це все довгострокові проєкти і трильйонні інвестиції без адекватного контролю. Так ось ними займається спеціальний дивізіон корпорації «Росатом», в т.ч. – в особі «Атомстройекспорту».

Персонаж, відповідальний за будівництво російських атомних станцій по світу, – це дуже специфічний кадр, до якого можна торкатися руками тільки в найекстремальнішій ситуації. Тим більше, що Михайло Щербак – далеко не нова людина в галузі, він і його родина тісно пов'язані із закритим містом Саров (колишній Арзамас – 16).

Як тільки сталося затримання, у ЗМІ було організовано вкинуто інформацію, що Щербака нібито заарештували за «фінансування ЗСУ». Що явно не стикувалося за датами – зловмисний акт стався у 2021 році.

Плюс тональність заяви ФСБ вказувала, що мова не про ЗСУ: «У результаті проведеного комплексу оперативно-розшукових заходів встановлено, що зловмисник, будучи противником діючих органів влади Російської Федерації і прихильником політизованої екстремістської організації, діючи умисно, усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, здійснював грошові перекази на іноземні банківські рахунки забороненої структури.

Тему «Щербак – ЗСУ» ялозять досі, хоча 19.01 «Комерсант-Поволжье» дав докладний матеріал, з якого випливає, що одного з топів «Атомстройекспорта» пов'язали за переказ... 500 рублів Фонду боротьби з корупцією Навального.

Нюанс у тому, що Щербаку зараз інкримінують статтю, яка передбачає покарання у вигляді штрафу від 300 тис. до 700 тис. руб., примусові роботи на строк до чотирьох років або позбавлення волі від трьох до восьми років.

Це відбувається на тлі того, що восени 2025 року був засуджений на 18 років фізик Руслан Шадієв, який працював інженером-дослідником у Російському федеральному ядерному центрі (РФЯЦ-ВНІІЕФ, місто Саров Нижньогородської області). Він перевів з криптогаманця еквівалент 1200 рублів легіону «Свобода Росії», РДК і проєкту «Ідіть лісом». Щоб пом'якшити вирок, родичі Шадієва продали все майно і перерахували кілька мільйонів «на СВО», але це не допомогло. Виглядає так, що Щербака публічно через федеральні ЗМІ «натягували» на держзраду і важку статтю.

З чого раптом такий ажіотаж? Навіщо глибоко інтегровану у максимально делікатну систему людину «наздоганяти» через ФСБ з безглуздого приводу? Вся справа в тому, що даний інцидент висвітлюють в контексті посягання людей з найближчого оточення Путіна – братів Ковальчуків – на «корову» Сергія Кирієнка – «Росатом».

Кирієнко очолював «Росатом» 11 років і зберігає контроль. Активно розпускають чутки, що старший з Ковальчуків – Михайло, який очолює Курчатовський центр, вже якийсь час наклепує Путіну на безлад і корупцію в «Росатомі». Пропонуючи наслати на «Росатом» ФСБ і Рахункову палату, яку «випадково» очолює його племінник – Борис Ковальчук. Безмежне затримання Щербака подають як нездатність Кирієнка захистити людей зі своєї орбіти.

Наскільки такий конфлікт має місце (або це спроба зіштовхнути людей з одного угруповання) – проясниться з часом. Але виглядає це максимально зловісно – як тріщина в несучій конструкції путінського режиму на ґрунті скорочення кормової бази. Якщо сутичка за «Росатом» таки почалася – вболіваємо за всі команди.