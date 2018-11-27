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    Україна відкрила справу проти «суду», що заарештував українських моряків

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    Україна відкрила справу проти «суду», що заарештував українських моряків

    Окупаційний «суд» звинувачують у тому, що вони порушують право військовополонених на неупереджене та нормальне судочинство

    Прокуратура Криму розпочала справу проти окупаційного «суду» Криму за намагання притягнути до відповідальності українських моряків за злочин, який вони не вчиняли. Про це повідомила прокуратура Автономної Республіки Крим.

    Згідно з заявою прокуратури, вони почали справу проти «суду», що знаходиться в окупованому Росією Криму. 

    Окупаційний суд звинувачують у тому, що вони порушують право військовополонених на неупереджене та нормальне судочинство, адже «суд» намагається притягнути до відповідальності українських моряків за злочини, які вони не вчиняли (не перетинали державний кордон).

    Відповідно до договору між Україною та РФ про співробітництво у використанні Азовського моря та Керчинської протоки, військові кораблі та інші некомерційні судна обох країн користуються свободою судноплавства. А також, згідно із Конституцією ООН, користуються правом транзитного переходу через протоку.

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    Нагадаємо, у ВМС ЗСУ заявили, що під час обстрілу українських кораблів у Керченській протоці російські спецпризначенці мали за мету знищити українських військових.

    Раніше стало відомо, що захоплених російськими окупантами українських військових моряків привозять до Київського районного суду Сімферополя, де їм мають обрати «запобіжний захід». Зазначимо, що суд над захопленими Росією моряками неможливий, адже вони військовополонені.

    Наразі відомо, що Червоний Хрест намагається потрапити до полонених українських моряків.

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