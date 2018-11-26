Україна вимагає від РФ повернути захоплені в Азовському морі судна



Розсилка ВІДПРАВИТИ

МЗС України висловлює категоричний протест РФ у зв’язку зі збройним нападом та захопленням українських військових катерів

Україна вимагає від Росії негайно надати допомогу пораненим в Азовському морі військовослужбовцям і повернути їх додому, а також повернути захоплене українське військове майно.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України.

«Україна вимагає невідкладно надати медичну допомогу пораненим військовослужбовцям, забезпечити їхнє негайне безпечне повернення на Батьківщину, а також повернути захоплене військове майно та компенсувати українській стороні завдані їй збитки», - зазначається в заяві.

МЗС України висловлює категоричний протест Російській Федерації у зв’язку зі збройним нападом та захопленням українських військових катерів «Бердянськ», «Нікополь» та буксира «Яни Капу», а також пораненням та захопленням у полон членів їхніх екіпажів.

«Напад на українські судна, які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь з дотриманням положень усіх чинних багатосторонніх та двосторонніх міжнародних договорів та правил навігації, є черговим актом збройної агресії Російської Федерації проти України, як це визначено, зокрема, у Статті 2 Статуту ООН та положеннями Резолюції Генеральної Асамблеї ООН 29/3314 від 14 грудня 1974 про визначення агресії. Росія фактично розширила свої військові дії проти України на море», - наголошується в заяві.

Зазначається, що кремлівський злочинний режим сьогодні вкотре продемонстрував, що він не має меж зупиниться у своїй агресивній політиці і готовий до будь-яких актів агресії проти нашої держави.

«Уся відповідальність за подальше загострення ситуації в регіоні Азовського та Чорного морів та підрив процесу мирного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту повністю покладається на кремлівський режим», - заявили в МЗС України.

У зв’язку з ситуацією, що склалася, Україна звертається до своїх союзників та партнерів вжити усіх необхідних заходів для стримування агресора, у тому числі через застосування нових та посилення існуючих санкцій, а також надання Україні військової допомоги для захисту територіальної цілісності та суверенітету України в рамках міжнародно визнаних кордонів.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету винести на РНБО винести окреме рішення про звернення до Верховної Ради та запровадити воєнний стан.

Наразі, за даними ВМС України, малі броньовані артилерійські катери «Бердянськ», «Нікополь» вражені вогнем противника та втратили хід.Рейдовий буксир «Яни Капу» також примушений до зупинки. Кораблі захоплені спецназом РФ.

Також є інформація про шестеро поранених українських військових моряків.

Раніше стало відомо, що прикордонні кораблі РФ здійснили відверто агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України, зокрема, один з російських кораблів здійснив таран українського рейдового буксиру «Яни Капу» під час переходу групи українських суден з Одеси до Маріуполя.

Про намір здійснювати перехід заздалегідь було поінформовано відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства.

Російська сторона звинуватила українські кораблі в «перетині державного кордону РФ» та у небезпечних маневрах.

За даними експерта Андрія Клименка, в результаті тарану російським прикордонним сторожовим кораблем «Дон» українського рейдового буксиру «Яни Капу» перший отримав пробоїну розміром 1 на 1 метр.

Росія підняла в небо гелікоптери після морського інциденту з Україною.

МЗС України зазначає, що здійснить всі належні заходи дипломатичного та міжнародно-правового реагування на агресивні дії РФ.