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    Суспільство

    Російській блогерці Мітрошиній заборонили в'їзд в Україну на три роки

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    Російська блогерка Олександра Мітрошина - Російській блогерці Мітрошиній заборонили в'їзд в Україну на три роки
    Російська блогерка Олександра Мітрошина

    Мітрошина сказала, що розуміє, чому їй заборонили в'їзд і що «поважає закон»

    Російській блогерці Олександрі Мітрошиній заборонили в'їзд на територію України терміном на три роки.

    Про це вона повідомила в своєму Telegram.

    Мітрошина сказала, що розуміє, чому їй заборонили в'їзд і що «поважає закон».

    «Зараз на посадці підійшов співробітник прикордонного контролю, відвів мене в окрему кімнату і поставив мені в паспорт штамп про заборону в'їзду в Україну до 6.1.2023. Все пояснював ввічливо і спокійно, представився, запитав, чи розумію я українську І відвів назад на посадку», - написала блогерка.

    Напередодні у МВС України пообіцяли, що російській блогерці Олександрі Мітрошиній, через приїзд якої до Києва виник скандал, буде заборонено в’їзд до України.

    Нагадаємо, київська поліція відпустила активістів, затриманих на фан-зустрічі з блогеркою із Росії.

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