Російській блогерці Мітрошиній заборонять в’їзд до України



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Російська блогерка Олександра Мітрошина

Правоохоронці закликали надати докази можливих неправомірних дій поліції під час вчорашнього конфлікту

Російській блогерці Олександрі Мітрошиній, через приїзд якої до Києва виник скандал, буде заборонено в’їзд до України.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.

У відомстві підкреслили, що росіянка не мала заборони на в’їзд до України.

«Кордон вона перетнула через залізничний пункт пропуску, під час перевірки не встановили, чи відвідувала вона тимчасово окупований Крим. Тому вона і перетнула кордон з нашою державою. Після конфлікту, який трапився вчора, прикордонники оголосять про заборону в’ їзду блогерці Мітрошиній в подальшому», – пояснили в МВС.

Правоохоронці також закликали надати докази можливих неправомірних дій поліції під час вчорашнього конфлікту для проведення слідчих дій.

«В середньому за добу прикордонники відмовляють у в’їзді 20-30 громадянам РФ, на яких спрацювала база даних про заборону в’їзду чи перевищення терміну перебування або відносно яких вдається встановити, що вони незаконно відвідували окуповані території. Протягом 2019 року більше 7300 громадян РФ не змогли в’їхати в Україну», – додали у МВС.

Нагадаємо, київська поліція відпустила активістів, затриманих на фан-зустрічі з блогеркою із Росії.