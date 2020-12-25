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    Здоров'я

    Зеленський запевнив, що буде вакцинуватися за свій рахунок

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    Президент Володимир Зеленський купить для себе та сім'ї вакцину - Зеленський запевнив, що буде вакцинуватися за свій рахунок
    Президент Володимир Зеленський купить для себе та сім'ї вакцину
    Фото з відкритих джерел

    «Я нічого безкоштовно як президент не беру», – заявив Зеленський

    В Україні частина людей буде вакцинуватися від коронавірусу за власний рахунок, зокрема, і президент Володимир Зеленський. Про це глава держави сказав в інтерв’ю «Фокусу».

    «Є люди, які можуть дозволити собі купити вакцину. Візьмемо мене», – зазначив Зеленський.

    На зауваження, що йому як президенту вакцина буде безкоштовною, він заявив: «Я нічого безкоштовно як президент не беру. Коли ми говоримо з компаніями, які постачатимуть в Україну вакцину, вони просять відкрити для них комерційний ринок. Це говорить про те, що є сегмент людей у всьому світі, і наша країна не виняток, які не звертатимуть уваги на ціну. Вони розуміють, що у держави є пріоритетні групи населення – це бідні люди, лікарі, армія, вчителі, люди з важкими хворобами. Тому такі, як я, будемо вакцинуватися за свій рахунок. Це нормально».

    За його словами, влада не буде блокувати платну вакцинацію. «Це неправильно. Потрібно відкривати ринок», – вважає Зеленський.

    Як відомо, у бюджеті на 2021 рік закладено трохи менше 3 млрд грн на придбання 8 млн доз вакцини. Це дозволить вакцинувати лише 4 млн українців, які належать до груп ризику.

    Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов підписав дорожню карту з проведення масової вакцинації від Covid-19 в Україні у 2021-2022 роках.

    Кампанія з вакцинації від коронавірусної хвороби у 2021-2022 році буде проводитись у п’ять етапів.

    Раніше Степанов назвав найефективніший метод боротьби з поширенням Covid-19.

    24 грудня міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив «Главкому» , що Україна зможе приймати 300 тисяч доз вакцин від Covid-19 на тиждень.

    Наша держава ймовірніше отримає вакцини виробництва компанії Astra Zeneka. Її ефективність складає 70%. 12 грудня Україна отримала від фонду COVAX офіційне схвалення запиту на отримання вакцини від коронавіруса.

    Теги: Володимир Зеленський Україна епідемія вакцинація коронавірус
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