У зоні ООС перше щеплення зробили 95% військових

Повністю вакцинувалися двома доза близько 70% військовослужбовців зі складу ООС

Щодня в районі відповідальності Оперативно-тактичного угруповання «Північ» отримують щеплення проти COVID-19 близько 400 військовослужбовців. Про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу ООС.

«На даний час розгорнуто п'ять бригад, три з яких на наших групах підсилення в зоні нашої відповідальності, і дві групи на базі 59-го госпіталю. Станом на сьогодні загальна кількість провакцинованого особового складу - близько 8 тисяч військовослужбовців. Зараз у нас є два види вакцин – CoviShield та CoronaVac», - повідомив офіцер управління 59-го військового медичного госпіталю Євген Гончаренко.

За інформацією пресслужби, перше з двох щеплень отримали майже 95% особового складу, а повністю вакцинувалися двома доза близько 70% військовослужбовців зі складу ООС.

Нагадаємо, 12 липня в Україну доставили ще пів мільйона доз китайської вакцини.

Також повідомлялося, що Pfizer тепер доступний у центрах вакцинації.

Водночас, на сьогодні в Києві немає достатньої кількості доз вакцини Pfizer, щоб зробити щеплення всім охочим у центрах масової вакцинації.

Чернігів став першим містом в Україні, де в центрах масової вакцинації можна отримати дозу препарату Pfizer.

Кияни масово їдуть до Чернігова, щоб зробити щеплення вакциною Pfizer.