У зоні ООС перше щеплення зробили 95% військових
Повністю вакцинувалися двома доза близько 70% військовослужбовців зі складу ООС
«На даний час розгорнуто п'ять бригад, три з яких на наших групах підсилення в зоні нашої відповідальності, і дві групи на базі 59-го госпіталю. Станом на сьогодні загальна кількість провакцинованого особового складу - близько 8 тисяч військовослужбовців. Зараз у нас є два види вакцин – CoviShield та CoronaVac», - повідомив офіцер управління 59-го військового медичного госпіталю Євген Гончаренко.
За інформацією пресслужби, перше з двох щеплень отримали майже 95% особового складу, а повністю вакцинувалися двома доза близько 70% військовослужбовців зі складу ООС.
Нагадаємо, 12 липня в Україну доставили ще пів мільйона доз китайської вакцини.
Також повідомлялося, що Pfizer тепер доступний у центрах вакцинації.
Водночас, на сьогодні в Києві немає достатньої кількості доз вакцини Pfizer, щоб зробити щеплення всім охочим у центрах масової вакцинації.
Чернігів став першим містом в Україні, де в центрах масової вакцинації можна отримати дозу препарату Pfizer.
Кияни масово їдуть до Чернігова, щоб зробити щеплення вакциною Pfizer.