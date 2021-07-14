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    У зоні ООС перше щеплення зробили 95% військових

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    У зоні ООС перше щеплення зробили 95% військових

    Повністю вакцинувалися двома доза близько 70% військовослужбовців зі складу ООС

    Щодня в районі відповідальності Оперативно-тактичного угруповання «Північ» отримують щеплення проти COVID-19 близько 400 військовослужбовців. Про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу ООС.

    «На даний час розгорнуто п'ять бригад, три з яких на наших групах підсилення в зоні нашої відповідальності, і дві групи на базі 59-го госпіталю. Станом на сьогодні загальна кількість провакцинованого особового складу - близько 8 тисяч військовослужбовців. Зараз у нас є два види вакцин – CoviShield та CoronaVac», - повідомив офіцер управління 59-го військового медичного госпіталю Євген Гончаренко.

    За інформацією пресслужби, перше з двох щеплень отримали майже 95% особового складу, а повністю вакцинувалися двома доза близько 70% військовослужбовців зі складу ООС.

    Нагадаємо, 12 липня в Україну доставили ще пів мільйона доз китайської вакцини.

    Також повідомлялося, що Pfizer тепер доступний у центрах вакцинації.

    Водночас, на сьогодні в Києві немає достатньої кількості доз вакцини Pfizer, щоб зробити щеплення всім охочим у центрах масової вакцинації.

    Чернігів став першим містом в Україні, де в центрах масової вакцинації можна отримати дозу препарату Pfizer.

    Кияни масово їдуть до Чернігова, щоб зробити щеплення вакциною Pfizer.

    Теги: щеплення кияни час
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    У зоні ООС перше щеплення зробили 95% військових