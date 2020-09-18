Україна застерігає РФ від дестабілізації ситуації в Білорусі



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З 9 серпня в Білорусі тривають акції протесту

Глава МЗС України закликав Раду ООН до моніторингу ситуації в Білорусі

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба взяв участь у термінових дебатах щодо ситуації у Білорусі у рамках 45-ї сесії Ради ООН з прав людини. Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

Кулеба зауважив, що прагнення білоруського суспільства пов’язані виключно з реалізацією фундаментальних демократичних свобод, а насильницька реакція влади країни на цей мирний запит не відповідає універсальним зобов’язанням держав щодо захисту прав людини.

«Білоруське суспільство ставить єдину мету - захистити свій вибір і право на вільне волевиявлення. Це справжнє і невід’ємне прагнення, що випливає з цінності людської гідності і є фундаментальним стрижнем будь-якого демократичного суспільства», – підкреслив міністр.

Він нагадав, що країни Люблінського трикутника (Україна, Литва і Польща) були серед перших, хто закликав офіційний Мінськ до стриманості та діалогу. Проте у відповідь лише лунають безпідставні звинувачення.

Глава МЗС України відзначив важливість відстеження ситуації у Білорусі із залученням міжнародних правозахисних механізмів та закликав Верховного комісара ООН з прав людини та спеціальні процедури Ради з прав людини ООН своєчасно і всебічно продовжувати такий моніторинг, закликав офіційний Мінськ до конструктивної взаємодії зі згаданими інститутами.

Міністр наголосив на позиції України щодо абсолютної неприпустимості втручання у внутрішні справи Білорусі, окремо привернувши увагу до дій Росії. «Ми застерігаємо Російську Федерацію від кроків, які можуть призвести до підриву політичного суверенітету Білорусі та подальшої дестабілізації ситуації в регіоні в цілому», - акцентував Кулеба.

Очікується, що за підсумками термінових дебатів буде схвалено ініційовану ЄС резолюцію Ради з прав людини ООН «Ситуація з правами людини у Білорусі, пов’язана з президентськими виборами 2020 року», співавтором якої стала і Україна. З огляду на неприйняття цивілізованим світом масових порушень прав людини учасників післявиборчих протестів у Білорусі, документ передбачає запровадження механізму моніторингу ситуації з боку Верховного комісара ООН з прав людини.

Нагадаємо, за офіційними даними, на виборах президента 9 серпня глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,08% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановска – 10,9%. Всі чотири суперники Лукашенка оскаржили результати виборів.

З 9 серпня в Білорусі тривають акції протесту.

17 вересня Європарламент більшістю голосів проголосував за резолюцію, що закликає структури Європейського союзу ввести жорсткі санкції проти представників влади Республіки Білорусь.

17 вересня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що змушений закривати кордони із Заходом через потік зброї, що хлинув звідти.