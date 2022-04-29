Нові вибухи на Брянщині: куди влучили цього разу (відео)

Обстріл російського прикордонного села, у чому місцева влада звинуватила Україну, завершився потраплянням снаряду на цвинтар

Росія заявляє про черговий обстріл своїх прикордонних територій

Російські ЗМІ та Telegram-канали пишуть про черговий обстріл прикордонної території нібито з боку України. Цього разу постраждало село Большая Бєрьозка, що розташоване у Трубчевському районі Брянської області. Факт обстрілу підтвердив у Telegram-канал губернатор регіону Олександр Богомаз.

Він же звинуватив у обстрілі Україну.

За словами губернатора, ніхто із жителів села не постраждав, були лише пошкоджені мережі водо-та електропостачання, а ще на місцевому цвинтарі нібито внаслідок обстрілу упало дерево.

Втім, у мережі з’явився відеозапис із цвинтаря села Большая Бєрьозка, де видно велику вирву, яку спричинило, за словами автора відеозапису, місцевого жителя, потрапляння снаряду.

Самі місцеві жителі стверджують, що обстріл вівся по прикордонному переходу чи переправі.

Тим часом, жителі райцентру Трубчевськ повідомили, що чули «хлопок» (так в Росії прийнято називати вибухи – ред.) десь на території району. Пізніше у коментарях під одним із постів у VK-пабліку «Подслушано Трубчевск» кілька користувачів написали, що обстріл тривав близько години.

Нагадаємо, що у квітні російські прикордонні території кілька разів були обстріляні. Так, 14 квітня піл обстріл потрапило село Журавльовка у Бєлгородській області.

А 19 і 26 квітня було обстріляне село Головчине із тієї ж області.

У всіх цих випадках місцева російська влада звинуватила Україну.

Разом з тим, учора, 28 квітня, рашисти двічі за день обстріляли прикордонні села Чернігівщини. Обстріл вівся з боку села Ломаковка Брянської області.