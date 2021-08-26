Евакуація з Кабула: Данія і Бельгія зупинили польоти, Франція планує з п’ятниці

Останній евакуаційний рейс Данії вже вилетів з країни, з 90 цивільними особами

40 бельгійських військових, які допомагали підтримувати безпеку в аеропорту Кабула, також залишили його

Франція планує припинити евакуацію громадян з Кабула з п’ятниці 27 серпня, Данія і Бельгія вже зупинили польоти. Про це повідомляє Associated Press.

«Починаючи із завтрашнього вечора, ми вже не зможемо евакуювати людей з аеропорту Кабула», – сказав у коментарі RTL прем’єр-міністр Франції Жан Кастекс.

Останній евакуаційний рейс Данії вже вилетів з країни, з 90 цивільними особами, не рахуючи військових та дипломатів. «Літати в Кабул чи з нього тепер небезпечно», – прокоментувала міністерка оборони Тріне Брамсен.

Прем’єр Бельгії Александр де Кроо ввечері 25 серпня заявив, що після останніх п’яти рейсів цього дня наступних вже не буде «з огляду на розвиток ситуації та відповідно до домовленостей з іншими партнерами». 40 бельгійських військових, які допомагали підтримувати безпеку в аеропорту, також покинули його.

Нагадаємо, США, Британія та Австралія 26 серпня закликали не їхати в аеропорт Кабула та покинути зону навколо нього через високу загрозу теракту.

До слова, представник радикального руху «Талібан» Забіулла Муджахід поскаржився на те, що західні країни разом зі своїми громадянами евакуюють з Афганістану місцевих кваліфікованих фахівців.

Як відомо, ООН прогнозує голод в Афганістані після приходу до влади талібів.

Нагадаємо, канцлерка Німеччини Ангела Меркель вважає, що не можна відмовлятися від переговорів з радикальним ісламістським рухом «Талібан», не зважаючи на ситуацію в Афганістані.

Також повідомлялося, що Таліби після 31 серпня заборонять евакуацію з Кабула.

До слова, країни Великої сімки вимагають можливості вільно покинути Афганістан іноземцям, які брали участь в гуманітарних, медичних та інших місіях.