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    Українців попередили про грози

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    Українців попередили про грози

    Зокрема, негода очікується в ряді північних та центральних областей

    Синоптики попередили населення про грози в п’ятницю, 17 серпня, в Україні.

    Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій в Україні з посиланням на інформацію Укргідрометцентру.

    «За даними УкрГідрометцентру, 17 серпня у західних, вдень місцями і в північних та центральних (крім Дніпропетровської) областях грози», - говориться у повідомленні.

    Як раніше повідомляв «Главком», у Києві 16 серпня внаслідок нічної зливи пошкоджено десятки дерев, підтоплені вулиці. Зокрема, після нічної грози затопило Хрещатик.

    Грозу супроводжував сильний град. Негода вирвала вишку зв’язку на даху будинку.

    У Києві на вулиці Гоголівській сильний потік води підняв одну автівку і поставив двома колесами на іншу.

    Укргідрометцентр заявив, що не зміг спрогнозувати бурі, яка вночі прокотилася Києвом і призвала до руйнувань і збитків, через неможливість 100% прогнозування погоди.

    Дивіться фоторепортаж із епіцентру бурі

    Красиво і моторошно водночас. З’явились нові фото київської негоди

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