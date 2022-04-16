Україна веде перемовини про постачання мобільних будинків з двома виробниками – Кирило Тимошенко

У Бородянці розмістили мобільні будинки, у яких мешкатимуть працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій і волонтери

Перші 18 мобільних будинків розміщено у Бородянці

У Бородянці неподалік зруйнованих багатоповерхівок встановлено 18 мобільних будинків, у яких проживатимуть волонтери і працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Ці будинки є частиною гуманітарної допомоги, яку надіслали США до України. У подальшому Україна планує закуповувати такі будинки. Нині Україна веде перемовини з двома виробниками таких будиночків. Про це Тимошенко заявив у коментарі «Главкому». За словами чиновника, загалом нашій країні потрібні тисячі таких будиночків. У кожному з них розміщуватимуться по 2 – 4 чотири людини. Є ліжка, стільці, система кондиціонування, туалети.

Всього до розбору завалів у Бородянці залучено близько 200 співробітників ДСНС. Частина з фахівців мешкають у гуртожитках, інших будівлях, частина приїжджають працювати з Києва.

Між тим, за словами Тимошенко, місцевих мешканців, які втратили житло, не розселятимуть у таких будиночках. «Для людей ми повинні будувати житло. І якнайшвидше це робитимемо. Це 5 – 6 місяців», – сказав Тимошенко.

Він повідомив, що Київська область отримала від держави 400 млн гривень на відновлення тих будинків, які не зруйновані. Гроші підуть зокрема на ремонт вікон, покрівлі у будівлях, а також ремонт доріг.

Як повідомлялося, раніше 18 таких конструкцій надав Закарпатській обласній військовій адміністрації колишній губернатор штату Нью-Йорк Джорджем Патакі під час свого візиту в Україну. Але потім будиночки перевезли на Київщину.

Селище Бородянка на Київщині звільнили від російських окупантів. Воно зруйноване майже повністю. Про звірства, які чинили нелюди, розповів очільник громади Георгій Єрко.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило список російських десантників – вбивць дітей і мирного населення – з Пскова, які скоїли злочинні дії у місті Бородянка.