«Україногейт». Батько та син Байдени зробили нові заяви



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Хантер Байден і кандидата в президенти Джо Байден зробили заяви в українській справі Фото: АР

Байден стверджує, що ні він, ні його син не робили нічого поганого

Колишній віце-президент США Джо Байден під час передвиборних дебатів заявив, що не бачить конфлікту інтересів між його роботою на держслужбі і роботою його сина Хантера в складі правління компанії Burisma в Україні.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Байден стверджує, що ні він, ні його син не робили нічого поганого.

Він також заявив, що Хантер Байден сам прийняв рішення працювати в Україні, і додав, що пишається вибором сина.

Крім того, Байден назвав втручання ззовні в президентські і проміжні вибори в США 2016 і 2018 років «найбільшою небезпекою для Америки».

Син колишнього віце-президента США Джо Байдена Хантер висловив жаль, що виявився залучений в скандал, який загрожує політичній кар'єрі його батька, передає CNN.

Він уточнив, що йому дуже шкода, що його необережні висловлювання і вчинки позначаються на репутації його близьких.

У той же час він додав, що «ні в якому разі не зробив нічого поганого».

Хантер Байден заявив, що має право працювати як на Україні, так і в будь-якій країні.

Нагадаємо, після того, як Джо Байден став віцепрезидентом США у 2009 році, Хантер Байден, юрист за освітою, шукав можливості для співпраці з іноземними бізнесменами, і часто – з посиланням на високу посаду батька. У 2014 році одна з найбільших приватних газових компаній Україні Burisma Holdings, зареєстрована на Кіпрі, оголосила, що Хантер Байден був серед кількох відомих іноземців, які увійшли до складу її правління. За даними компанії, Байден-молодший відповідав за «прозорість, корпоративне управління та відповідальність, міжнародне розширення та інші пріоритети». Він залишався в правлінні до початку цього року і, за деякими даними, заробляв щонайменше $50 тис. на місяць за свою роботу.

Члени Палати представників США від Демократичної партії зажадали від адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джуліані надати всі документи, які стосуються відносин з Україною.

Розвідувальний комітет Палати представників оприлюднив 26 вересня розсекречену скаргу викривача, яка вказує на спробу глави Білого дому Дональда Трампа задіяти іноземний уряд для втручання у президентські вибори 2020 року в США.

Скарга охоплює 9 сторінок тексту, де йдеться про телефонну розмову президентів України і США від 25 липня. У документі, датованому 12 серпня, зокрема, звертається увага на прохання президента США відкрити розслідування в Україні проти його політичного конкурента на президентських виборах Джо Байдена.