Російська агресія проти України. Кандидат в президенти США від демократів зробив гучну заяву



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Корі Букер закликав жорсткіше протистояти Росії на світовій арені

Представники Демократичної партії заявили, що політика Трампа щодо Росії «була провальною»

Кандидат в президенти США від демократів Корі Букер в ході дебатів заявив, що Вашингтон повинен жорстко протистояти Росії на світовій арені.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

За його словами, США «не можуть дозволити росіянам продовжувати зміцнювати позиції».

«Ми не можемо дозволити Росії втрутитися в демократичні процеси в Україні, Латвії та Литві, вони не можуть втручатися в наші вибори», - заявив він.

Букер додав, що американський лідер Дональд Трамп контактує з Володимиром Путіним більше, ніж з американським союзником Ангелою Меркель.

Також представники Демократичної партії заявили, що політика Трампа щодо Росії «була провальною».

Як відомо, 27 вересня Палата представників Конгресу США проголосувала за резолюцію про розслідування імпічменту президента Дональда Трампа.

Нагадаємо, Розвідувальний комітет Палати представників оприлюднив 26 вересня розсекречену скаргу викривача, яка вказує на спробу глави Білого дому Дональда Трампа задіяти іноземний уряд для втручання у президентські вибори 2020 року в США.

Скарга охоплює 9 сторінок тексту, де йдеться про телефонну розмову президентів України і США від 25 липня. У документі, датованому 12 серпня, зокрема, звертається увага на прохання президента США відкрити розслідування в Україні проти його політичного конкурента на президентських виборах Джо Байдена.

Як повідомлялося, у Мін’юсті США вивчили стенограму розмови Трампа із Зеленським і не знайшли порушень.

Нагадаємо, колишній посол США в Україні Марі Йованович, яка очолювала дипвідомство у Києві в 2016-2019 роках, заявила про тиск з боку президента США Дональда Трампа та Держдепу з метою її звільнення з посади.

3 жовтня ексспецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер свідчив в Конгресі США.

Натомість у Конгресі звинуватили Помпео в залякуванні свідків в «українській справі».

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