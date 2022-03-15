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    На Чернігівщині окупанти розстріляли трьох підлітків

    На Чернігівщині окупанти розстріляли трьох підлітків
    фото з відкритих джерел

    Прокуратура відкрила провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни

    У селі Мохнатин, що біля Чернігова, російські окупанти розстріляли трьох місцевих підлітків. Двом загиблим по 17 років, одному – 19. Про це Суспільному сказав керівник Чернігівської обласної прокуратури Сергій Василина.

    З його слів, повідомлення про вчинення злочину надійшло 14 березня близько 15 години:

    «Згідно з свіченнями громадянина, який звернувся з цього приводу, проїжджала колона військової техніки РФ: 7 бензовозів, 3 КамАЗи з боєприпасами у супроводі БМП. Йшли місцеві мешканці, їх розстріляли з БМП», – сказав Серігй Василина.

    Двоє загиблих були братами-близнюками. Третьому, 19-річному хлопцю, відірвало ногу, він також загинув.

    Нагадаємо, у Чернігові розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством 10 людей під час чергового обстрілу військами РФ.

    Раніше, у Чернігові в результаті обстрілів згорів храм.

    Також напередодні у Чернігові авіаударом зруйновано дев’ятиповерхівку, є загиблі (фото).

    Як відомо, російські окупанти стирають із лиця землі Чернігів (відео).

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    Теги: Росія окупанти війна Чернігівщина вбивство українці
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    На Чернігівщині окупанти розстріляли трьох підлітків