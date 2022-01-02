Стало відомо ім'я військового, який загинув напередодні Нового року (фото)

Боєць отримав поранення, яке виявилося смертельним

Напередодні Нового року, 31 грудня, внаслідок ворожого обстрілу загинув український військовий Богуславський Станіслав Андрійович. Він отримав поранення, несумісне з життям. Про це повідомила пресслужба командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Чоловік служив у 25 окремій повітряно-десантній Січеславській бригаді Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

«Молодший сержант Богуславський С.А. був щирою, відкритою людиною, готовий завжди протягнути руку допомоги своїм побратимам, серед яких користувався повагою та авторитетом. Але ворог своїми підступними діями обірвав життя десантника, патріота, справжнього сина свого народу», – пише пресслужба.

Нагадаємо, 31 грудня окупанти тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі. Окупанти відкривали вогонь з автоматичних і протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

В результаті цих обстрілів один український військовий отримав поранення, несумісне з життям.

Напередодні, 1 січня, окупанти на Донбасі вбили українського військового.

Також 1 січня у лікарні помер 20-річний військовий, якого поранив снайпер окупантів.

Як відомо, сьогодні на Донбасі зберігається «тиша».

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