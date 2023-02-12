Окупанти готуються до другої хвилі мобілізації. Розвідка оцінила ризики

Подальша мобілізація ще більше виснажить Росію

Якщо Росія продовжить новий раунд мобілізації, вона постраждає від тих самих проблем, які виявила попередня хвиля. Про це заявив представник воєнної розвідки України Вадим Скібіцький.

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Таким чином Кремль може стикнутися з браком сучасного обладнання в хорошому робочому стані та достатньої кількість боєздатних офіцерів. А також величезного напливу непідготовлених людей.

«Вони готуються до другої хвилі мобілізації, але ми вважаємо, що вони відтермінують її, тому що не подолали всіх труднощів, яких зазнали під час першої хвилі. Вони тоді не були готові до такої масштабної мобілізації, не готові й зараз», – зазначив Скібіцький.

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Раніше повідомлялося, що російські «втікачі від мобілізації» вже складають 8% населення Грузії.

Проте мобілізація це не завжди погано. Ось наприклад у Підмосков'ї сім’ї мобілізованих отримали по 10 кг картоплі.

До слова, в Україні із 19 лютого продовжено воєнний стан та мобілізацію ще на 90 днів.