Байден збере глав країн ЄС та НАТО для наради щодо України

Інші країни НАТО та Київ неодноразово заявляли про загрозу російського вторгнення

Лідери країн світу обговорять ситуацію щодо імовірного вторгнення РФ

Президент США Джо Байден організує зустріч із главами країн ЄС та НАТО для обговорення ситуації навколо України. Про це повідомляє офіс прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.

«Прем'єр-міністр візьме участь у зустрічі, організованій президентом США Джо Байденом, з лідерами Франції, Німеччини, Італії, Польщі, Румунії, Сполученого Королівства, Європейського Союзу та НАТО, щоб обговорити Україну», – йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті прем'єра Канади.

Нагадаємо, раніше у США заявили, що РФ готується до атаки на Україну найближчими днями.

Як відомо, Байден спрогнозував чергову дату російського вторгнення. Він висловив побоювання, що Росія може вторгнутися до України протягом найближчих кількох днів.

Раніше президент США Джо Байден оголосив 16 лютого днем початку вторгнення Росії в Україну.

Також на сайті агентства Bloomberg з'явився матеріал, у якому датою початку нібито вторгнення називали 15 лютого.

Згідно із заявою ООН, напруженість в Україні досягла максимального рівня від 2014 року.

Напередодні Кремль звинуватив Байдена у нагнітанні ситуації навколо України.

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