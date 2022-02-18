Російські терористи сьогодні обстріляли 20 населених пунктів

Служба безпеки України відкрила справу через обстріл дитсадка та школи на Донбасі, які сталися 17 лютого

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає

Від початку доби й станом на 14 годину російські бойовики на Донбасі здійснили 45 обстрілів. Як повідомляє штаб Об’єднаних сил, понад 20 населених пунктів опинилися під вогнем.

У повідомленні йдеться, що з боку збройних формувань РФ зафіксовано 45 порушень режиму припинення вогню, 34 з яких із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння.

Вони обстріляли такі населені пункти:

Болтене, Старий Айдар, Новогнатівку,

чотири рази Старогнатівку,

Чермалик,

двічі Піщане,

Південне,

Шуми, Водяне, Опитне, Гнутове,

Невельське,

двічі Світлодарськ,

сім разів Луганське,

Верхньоторецьке,

БМП-2,

три рази Нью Йорк,

Нижньотепле, Миронівський,

Троїцьке,

тричі Гранітне,

Попасну,

Красногорівку,

Артема,

Мар'їнку,

двічі Новогригорівку,

двічі Новоолександровку.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь для припинення активності противника лише в разі загрози життю військовослужбовців, повідомили в ООС.

«Весь цинізм ситуації полягає в тому, що противник веде артилерійський вогонь з населених пунктів та розміщує свої артилерійські системи поблизу житлових будинків», – йдеться у повідомленні.

Міністр оборони Олексій Резніков закликав жителів Донбасу не вірити фейкам про наступ Збройних сил. Очільник Міноборони додав, що українська армія готова до будь-якого розвитку подій щодо оборони.

Як відомо, 17 лютого окупанти обстріляли дитячий садок у Станиці Луганській. При цьому бойовики, які обстріляли дитсадок, ліплять фейки про українську армію. Слідчі Служби безпеки України відкрили справу через обстріл дитсадка та школи на Донбасі.

Також Резніков озвучив причину загострення на Донбасі.

Додамо, що 18 лютого гуманітарний конвой Червоного Хреста потрапив під обстріл окупантів.

Також російські бойовики обстріляли Донецьку залізницю. Рух потягів наразі обмежений.

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