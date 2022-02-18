Генсек ООН відреагував на агресію Путіна та назвав єдиний шлях розв'язання війни

Гутерріш вважає, що військовий конфлікт в Україні стане катастрофою для Європи

Військовий конфлікт в Україні стане катастрофою, якщо РФ піде у наступ. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш вважає, що альтернативи дипломатичного вирішення конфлікту немає. Таку заяву він зробив на Мюнхенській конференції з безпеки.

В ході виступу генсек ООН висловив стурбованість нарощуванням Росією військ на кордоні з Україною і спекуляціями, що збільшилися. Він озвучив свою думку про розширення російської агресії в Європі. «Я думаю, що цього не станеться. Але якщо це трапиться, то це стане катастрофою», – додав Гутерріш.

За його словами, єдиний шлях для вирішення ситуації – це дипломатія. Мовляв, усі питання потрібно вирішувати шляхом переговорів. Він додав, що настав час для деескалації.

Гутерріш закликав всі сторони бути гранично обережними у своїх заявах. Заяви, додав генсек, повинні бути спрямовані на зниження напруженості, а не на її розпалювання.

Тим часом Росія готується до запуску балістичних ракет за участю Путіна. РФ оголосили дату пусків балістичних та крилатих ракет у рамках навчань поблизу кордонів України.

Водночас 18 лютого ватажок «ДНР» Пушилін оголосив масову евакуацію мешканців ОРДО до Росії.

Як відомо, російські терористи сьогодні обстріляли 20 населених пунктів. Від початку доби й станом на 14 годину російські бойовики на Донбасі здійснили 45 обстрілів.

Міністр оборони Олексій Резніков закликав жителів Донбасу не вірити фейкам про наступ Збройних сил. Очільник Міноборони додав, що українська армія готова до будь-якого розвитку подій щодо оборони.

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