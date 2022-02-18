«Так діють росіяни». Постпред США в ООН розповіла про «звички» РФ

Лінда Томас-Грінфілд впевнена, що РФ може почати відкриту агресію

Політикиня зі США вважає, що країна-агресорка не зупиниться

Постпред США при ООН Лінда Томас-Грінфілд звинуватила Росію у вторгненнях до Східної Європи. Про це вона заявила в інтерв'ю CNN, розшифровка якого була опублікована на сайті постпредства.

Томас-Грінфілд відповіла на питання, чому політики у США та на Заході говорять про неминуче вторгнення.

«Це те, як діють росіяни. Вони розмістили ці війська межі. Ми бачили, як вони це робили, коли вторгалися до інших частин Східної Європи», – заявила Лінда Томас-Грінфілд.

При цьому вона відмовилася пояснювати, які епізоди у світовій історії мала на увазі.

Зауважимо, перед цим Байден розповів, із чого може початися вторгнення Росії.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Японії поговорив із Путіним: той запевнив, що не планує нападати на Україну. Водночас учора Кремль звинуватив Байдена у нагнітанні ситуації навколо України.

Як повідомив Пентагон, Росія накопичує запаси крові біля кордонів України.

Як стало відомо, окупанти планують евакуювати населення Донецька та інших міст – Залужний.

Напередодні Москва передала Вашингтону відповіді щодо «гарантій безпеки»: головні вимоги.

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