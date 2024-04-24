Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Майже 75% роботодавців відчувають дефіцит кадрів в Україні – дослідження

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Майже 75% роботодавців відчувають дефіцит кадрів в Україні – дослідження
Через мобілізацію та виїзд за кордон Україна втратила близько третини працездатних осіб
фото з відкритих джерел

Серед основних проблем на ринку праці в Україні дефіцит талантів та відтік кваліфікованих кадрів за кордон

Більша частина роботодавців відчувають дефіцит кадрів в Україні. Цей показник значно підвищився порівняно з попереднім періодом, а саме 55% восени 2023 року. Про це йдеться у результатах дослідження ринку праці України, який провела Європейська Бізнес Асоціація.

«74% респондентів відмітили, що зараз відчувають дефіцит кадрів, 17% частково відчувають дефіцит кадрів і 7% не відчувають дефіциту кадрів», – свідчать результати дослідження. 

Також HR-спільнота сформувала перелік вакансій, які, на їхню думку, найскладніше закрити: 

  • менеджер середньої та вищої ланки (директор, керівник);
  • спеціаліст вузького профілю;
  • спеціаліст зі знанням англійської мови;
  • маркетолог, ІТ фахівець, HR, секретар, менеджер з продажу;
  • юрист, аудитор, адвокат, фінансист, логіст, бізнес-аналітик;
  • інженер, хімік, фармацевт, агроном, мікробіолог;
  • слюсар, механік;
  • виробничий персонал;
  • робітники магазину: кухар, пекар, піцейоло;
  • персонал обслуговування;
  • комерційний директор;
  • топменеджмент;
  • менеджери Зед та митний брокер.

Також серед основних проблем, які наразі є на ринку праці в Україні, респонденти також виділили дефіцит талантів та відтік кваліфікованих кадрів за кордон, брак фахівців зі знанням англійської мови.

Більша частина роботодавців відчувають дефіцит кадрів в Україні
Більша частина роботодавців відчувають дефіцит кадрів в Україні
фото: Європейська Бізнес Асоціація

Крім того, серед наявних проблем: мобілізація, бажання працювати віддалено, вигорання та втому, неготовність рекрутерів і роботодавців до співпраці з кандидатами 40+, низький рівень інклюзивності, відсутність стратегічного управління демографічними процесами, перерозподіл робочих сил всередині країни, роботу бізнесу в «сірому» полі, диспропорцію між зарплатними очікуваннями кандидатів та фінансовими можливостями бізнесу, офіційне працевлаштування військовозобов'язаних.

Нагадаємо, через мобілізацію та виїзд за кордон Україна втратила, за деякими даними, близько третини працездатних осіб. До прикладу, за рік у країні поменшало на пів сотні самих лише логопедів.

Як повідомлялося, наразі близько 30% українських ветеранів мають статус безробітних, зокрема, через психологічний дискомфорт від повернення у цивільне середовище.

До слова, п'ятиденний робочий тиждень із фіксованим графіком останнім часом стає непопулярним, все більше молоді змінюють його під впливом різних причин. Але наука підказує, що це найкращий варіант з погляду нашого здоров'я. Принаймні такий висновок можна зробити з опублікованої в журналі PLOS One статті професора Срібної школи соціальної роботи Нью-Йоркського університету (NYU Silver) Вень-Юі Хана.

Читайте також: Демобілізація: як ветерани повертаються до роботи після війни, та що потрібно знати працедавцям
Теги: робота зарплата зарплатня війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти приховують кількість уражених літаків та чисельність особового складу
Удар по аеродрому в Джанкої. Генштаб показав відео
18 квiтня, 17:25
У 2023 році в Італії відбулось перше зібрання кліру УПЦ МП в Західній Європі
Полювання за вірянами, або Неймовірні пригоди московських священників в Італії інтерв’ю
6 квiтня, 09:30
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу
На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили понад 16 атак – Генштаб
6 квiтня, 07:59
Електронний кабінет дасть можливість військовозобов'язаним надати свої дані в будь-якій зручній для них локації або побачити дані про себе
Міноборони повідомило, як працюватиме е-кабінет військовозобов'язаного
4 квiтня, 21:52
Глава МЗС Чехії вважає, що ЄС і НАТО мають вести дебати щодо закінчення війни в Україні
Війну в Україні треба заморозити? Очільник МЗС Чехії дав прогноз
4 квiтня, 09:29
Росія розповсюджує серед мешканців Харкова фейк про евакуацію міста: подробиці
Росія розповсюджує серед мешканців Харкова фейк про евакуацію міста: подробиці
3 квiтня, 07:57
Чехія занепокоєна війною в Україні і вбачає загрозу для своєї країни з боку РФ
Після тривожних заяв президента Сербії ще одна країна ЄС заговорила про небезпеку
27 березня, 09:40
Сійярто заявив, що введення західних військ в Україну – це «справді небезпечно»
Відправлення військ НАТО в Україну. Угорщина зробила заяву
26 березня, 15:34
Шереф Малкоч цього тижня їде із місією до України
Омбудсмен Туреччини їде до полонених в Україні та Росії – Sabah
26 березня, 12:07

Бізнес

Майже 75% роботодавців відчувають дефіцит кадрів в Україні – дослідження
Майже 75% роботодавців відчувають дефіцит кадрів в Україні – дослідження
Hugo Boss продає свій бізнес у Росії
Hugo Boss продає свій бізнес у Росії
Київський «Гулівер» може отримати нового керівника
Київський «Гулівер» може отримати нового керівника
Уряд зареєстрував новий індустріальний парк на Тернопільщині
Уряд зареєстрував новий індустріальний парк на Тернопільщині
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Гетманцев розповів, як мережі «АТБ» вдалося обігнати нафтогазовиків та металургів
Гетманцев розповів, як мережі «АТБ» вдалося обігнати нафтогазовиків та металургів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
53K
Вживані авто в Україні продаватимуть за новими правилами: Рада ухвалила рішення
7974
24 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7425
Театр Лесі Українки відмовляється від вистав режисера, який перейшов на бік Путіна
6868
Посадовицю Київського метрополітену судитимуть за необґрунтовані витрати
5738
Спалах парвовірусу в Україні: як діагностувати хворобу, і скільки це коштує
4397
В Україні офіційно зʼявилася нова професія

Новини

Через послаблення європейських санкцій Росія отримує мільярди на війну – глава «Укрметалургпром»
Сьогодні, 14:54
«Сталевий фронт» побудував понад 80 км фортифікацій на Донеччині і Запоріжжі
Сьогодні, 14:44
Атака на Харків, Сенат США схвалив допомогу Україні: головне за ніч
Сьогодні, 06:52
Дощі, подекуди грози: прогноз погоди на 24 квітня
Сьогодні, 05:01
24 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:17
Атака безпілотників, допомога Україні від Британії: головне за ніч
Вчора, 06:38

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua