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Українські військові показали збиття ворожого БПЛА зі стрілецької зброї (відео)

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Українські військові показали збиття ворожого БПЛА зі стрілецької зброї (відео)
Бійці 68-ї бригади ЗСУ збили російський дрон-камікадзе іранського виробництва Shahed-136
фото з відкритих джерел

Цей БПЛА запускають лише у бік великих немобільних цілей

Українські військові із 68-ї бригади Збройних сил України збили російський безпілотний літальний апарат іранського виробництва Shahed-136 за допомогою стрілецької зброї.

Про це йдеться у повідомленні Telegram-каналу «Оперативний ЗСУ».

«Бійці 68-ї бригади ЗСУ збили російський дрон-камікадзе іранського виробництва Shahed-136 зі стрілецької зброї», – йдеться у підписі до опублікованого відео.

Між іншим, Shahed-136 самостійно знаходити цілі не може. Також йому не під силу самому атакувати рухомі об’єкти. Цей БПЛА запускають лише у бік великих немобільних цілей.

Зазначимо, за останніми даними, до бойових дій проти України Росія кинула до 48 бригад та 122 полків, окупаційні сили налічують близько 315 формувань. Як зазначається, загалом проти українських військ ворог використовує близько 369 000 осіб особового складу та близько 5 900 одиниць важкого озброєння.

Теги: росія ЗСУ безпілотник

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