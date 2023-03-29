Вибух у Свердловській області: палає газопровід (відео)

Зарево від пожежі видно за десятки кілометрів

У Свердловській області пролунав вибух на магістральному газопроводі. А також розпочалася пожежа. Про це йдеться у повідомленні Збройних Сил України.

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Пожежу помітно за кілька десятків кілометрів. Газопровід палає у районі селища Пєлим на ділянці «Ямбург-Єлець 1». Також зазначають, що причиною вибуху та пожежі на газопроводі стала розгерметизація.

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Раніше під Москвою спалахнув найбільший у Росії металургійний завод «Фрегат». Зайнявся один із цехів.

До слова, триває 399-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби противник завдав одного ракетного та 16 авіаційних ударів, здійснив чотири обстріли з реактивних систем залпового вогню. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, адже ворог і надалі ігнорує закони та звичаї війни, продовжує застосовувати тактику терору проти мирного населення.