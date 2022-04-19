Росія готує на Херсонщині масові провокації

Окупанти хочуть звинуватити у провокаціях ЗСУ

Російські окупанти готують чергову провокацію. Росіяни планують обстріли на Півдні та звинуватити в цьому Збройні сили України. Про це під час брифінгу розповіла речниця морської охорони ДПСУ Наталія Гуменюк. Вона заявила, що Херсонщина вкрита вибухами російських окупантів, які використовують артилерію.

Також, за її словами, на тлі агітаційної роботи ворог планує провести провокації щодо псевдореферендуму в Херсоні. Росіяни готуються обстріляли південні міста та звинуватити в цьому ЗСУ.

«Ми знаємо, що готується не тільки агітаційна робота, а й масові провокації до проведення псевдореферендуму (в окупованому Херсоні). Окупанти відводять свою техніку, планують розставити її для нанесення вогню, а потім звинуватити в цьому Збройні сили України», – розповіла

Гуменюк запевнила, що українські військові не обстрілюють цивільних і населені пункти, де окупанти ховаються за людьми.

Нагадаємо, що російські спецслужби готують чергову провокацію на території України і знову про це проговорилися. Зокрема, міністерство оборони Росії 19 квітня повідомило, що українська влада спробує звинуватити російських військових у «масовому винищенні мирних жителів в Одеській області». Для цього, за даними міноборони РФ, один з підрозділів СБУ, одягнений у форму російських військовослужбовців, буде розстрілювати місцевих жителів.

Раніше міноборони Росії вигадало фейкпро те, що «українські націоналісти» нібито готуються обстріляти церкви на території кількох регіонів України.

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