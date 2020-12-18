Чому не варто додавати у чай мед? Лікар надав роз'яснення

Щоб зберегти корисні властивості меду, не варто додавати його до гарячого чаю

У Стародавньому Єгипті мед був настільки популярний, що його навіть пропонували богам. Він має протизапальні, антибактеріальні, антисептичні та загоювальні властивості, які протягом багатьох століть рятували людей.

Вплив меду на організм обумовлено багатьма факторами. Зокрема, розмноженню бактерій перешкоджає його низький рівень pH. У ньому міститься високий рівень цукру (80%), який поглинає частинки води, життєво важливі для бактерій.

Однак, щоб зберегти його корисні властивості, не варто додавати його у гарячий чай або настій.

Мед дуже чутливий до окислення і нагрівання: чим вище температура, тим сильніше розкладаються ферменти. «При температурі вище 42°C вся життєдіяльність руйнується, це стосується як людського тіла, так і корисних речовин», – заявив Le Figaro доктор Альберт Беккер. Якщо розбавити мед гарячою водою, рівень його pH зміниться, що вплине на його антисептичні властивості.

При цьому гарячі напої і мед, які вживають окремо, дуже ефективні у боротьбі із застудою. Напій при температурі від 37°C до 38°C посилить розширення судин у порожнині рота, що забезпечує велику поверхню обміну.

Завдяки цьому відбувається краще всмоктування активних інгредієнтів, що містяться у меді.

Нагадаємо, що Польща увійшла до топ-3 імпортерів українського меду.