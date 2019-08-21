Український моряк Андрій Ейдер виступив з емоційною промовою в російському «суді»



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Андрій Ейдер назвав судилище в РФ театром абсурду

19-річний Андрій Ейдер запевнив, що силу волі українського моряка не зламати

Військовополонений український моряк Андрій Ейдер відреагував на рішення Московського міського суду щодо відмови у звільненні зі слідчого ізолятора 13 ув’язнених моряків.

Слова свого підзахисного процитувала у Facebook адвокат Олександра Маркова.

«Я не розумію, як дана ситуація може розцінюватися не як збройний конфлікт з урахуванням того, скільки міжнародних організацій вже висловило ставлення до зазначеного інциденту. Я наполягаю і сподіваюся на те, що суд візьме до уваги думку міжнародних судових органів і звільнить нас з-під варти», - заявив на засіданні так званого суду Ейдер.

Після винесення рішення український моряк додав:

«Позаду черговий судовий процес, підсумок якого був цілком очікуваним. Він, як і попередні процеси пройшов в «закритому режимі». Абсурд! Навіть судове засідання закривають з надуманих причин, про яке здорове рішення суду можна говорити? Про який суд взагалі можна говорити по відношенню до діючих військовослужбовців? Уже майже дев'ять місяців ми є учасниками цієї постановки в цьому театрі абсурду. Але так і не можемо вникнути в суть цієї п'єси. Клопотання відхиляються, вводиться «закритий режим» - робиться все, щоб не пролити світло на цю постановку. Тим часом по ТБ продовжують називати нас злочинцями, говорити про «чудові» умови утримання. Я, як і всі моряки, висловлюю подяку волонтерам, які нам завжди допомагають», - зазначив Ейдер.

Він також нагадав про повне ігнорування міжнародних домовленостей і рішень з боку російських судів.

«Чи боюся я висловлювати свою точку зору? - Ні! Силу волі українського моряка не зламати. Після всіх пережитих труднощів вона тільки міцнішає. Сподіваюся, що здоровий глузд візьме гору», - резюмував полонений український моряк.

Зауважимо, що 16 серпня суд визнав законним арешт 11 обвинувачених моряків. Засідання пройшло в закритому режимі для «збереження таємниці досудового розслідування».

Також зазначимо, що сьогодні російські ЗМІ повідомили, що українських політв'язнів і моряків звільнять до кінця літа.

Раніше заступник міністра закордонних справ РФ Григорій Карасін заявив журналістам, що Росія і Україна обговорюють питання обміну захоплених в Керченській протоці українських моряків.

15 липня в Києві пройшла зустріч омбудсменів Людмили Денісової і Тетяни Москалькової, на якій вони обговорили механізм взаємного звільнення громадян двох країн.

Представнику ФСБ РФ передали клопотання про особисте зобов'язання уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової щодо 24 українських військовополонених моряків, які утримуються в СІЗО Москви.