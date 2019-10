«Український скандал» у США: в Конгресі свідчитимуть дипломати

Низка американських дипломатів, зокрема експосолка в Україні Йованович, свідчитимуть перед Конгресом у справі про тиск Дональда Трампа на Володимира Зеленського

Заступник державного секретаря Сполучених Штатів Джордж Кент, експосолка США в Україні Марі Йованович та колишній посол США в Євросоюзі Гордон Сондленд нададуть свідчення Конгресу у справі про тиск президента США Дональда Трампа на главу української держави Володимира Зеленського. Про це у понеділок, 7 жовтня. Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на Reuters.

Згідно з повідомленням, ці свідчення можуть допомогти зусиллям Демократичної партії у поступі щодо імпічменту Трампа. Причиною розслідування стали звинувачення у спробі використати надання Україні військової допомоги у $400 млн, щоб домогтися від Зеленського розслідування щодо Хантера Байдена - сина можливого суперника Трампа від демократів Джо Байдена на наступних президентських перегонах.

За даними Reuters, Кент надаватиме свідчення у справі «в понеділок», Сондленд - «у вівторок», а Йованович - «у п'ятницю». Агенція нагадує, що Сондленд ніби був залучений до спроб змусити Україну розпочати розслідування проти Байдена, а Йованович була завчасно відкликана з посади посолки США в Україні через сумніви у лояльності до Трампа.

Напередодні стало відомо, що у розслідуванні справи про тиск Білого дому на Київ, з'явився другий інформатор, який заявляє, що має інформацію з перших рук про дії президента США Дональда Трампа у так званому «українськомускандалі», і вже мав розмову з генеральним інспектором розвідувальних служб США Майклом Аткінсоном. Про це в інтерв'ю телеканалу ABC повідомив адвокат цього інформатора Марк Заід, який також представляє інтереси першого інформатора у скандалі.

Сам Трамп відкидає усі звинувачення та заявляє, що обидва інформатори та їхній адвокат підтримують демократів. «Той самий адвокат-демократ для обох викривачів? Усі підтримують (колишнього президента США Барака, - ред.) Обаму і корумповану Гілларі (Клінтон, - ред.). Полювання на відьом!» - написав у Twitter американський президент.

Democrat lawyer is same for both Whistleblowers? All support Obama and Crooked Hillary. Witch Hunt! https://t.co/KL78g24AXx