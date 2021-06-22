«Скоро побачимо ясне небо»: кліматологиня стверджує, що пилова буря вже йде з України

За словами експертки, пилова буря не настільки масштабна, щоб спричинити значну шкоду населенню та природі

Пилова буря «Астраханський суховій», яку зафіксовано над Лівобережною частиною України, незабаром закінчиться. Про це розповіла завідувачка відділом прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух в коментарі «Укрінформу».

«Пилова буря, яку ми зараз спостерігаємо, це, імовірно, результати тої пилової бурі, яка прийшла з боку Каспію (Каспійське море, – ред.), Казахстану. Вона почалася з 19 червня, а зараз ми спостерігаємо її закінчення. Скоро побачимо ясне небо», – сказала Балабух.

За її словами, пилова буря не настільки масштабна, щоб спричинити значну шкоду населенню та природі. Водночас експертка застерегла людей, які мають хронічні захворювання дихальних шляхів або алергічні реакції, адже пил найбільш небезпечний для цієї категорії населення.

«Людям із такими проблемами варто перебувати на вулиці у захисних масках або взагалі утриматися від візитів надвір», - порекомендувала кліматолог.