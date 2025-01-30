У Києві погіршилась якість повітря
Рівень забрудненості повітря у столиці вищий за норму
У столиці підвищилася вологість повітря та погіршилась його якість. Про це свідчать дані сайту SaveEcoBot.
Індекс якості атмосферного повітря станом на 08:00 30 січня 2025 року, розрахований за формулою NowCast (US EPA), досягнув значення 88.
Цей рівень забрудненості вищий за норму, і може вплинути на чутливих людей, особливо на тих, в кого є проблеми з дихальними шляхами (алергії, астми).
Станом на 09:00 вологість повітря складає 92%.
Що робити при забрудненому повітрі?
Мешканцям столиці радять:
- закрити вікна;
- зробити вологе прибирання;
- пити більше води;
- увімкнути очищувач повітря;
- відмовитись від прогулянок.
Нагадаємо, учора вранці у Києві фіксувався низький рівень забрудненості атмосферного повітря . Радіаційний фон у всьому місті був у межах норми.
До слова, аграрії в Україні отримають можливість мати третій урожай та вирощувати екзотичні культури через вплив глобального потепління на сільське господарство. Про це в інтервʼю «Главкому» розповіла кандидатка географічних наук, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту НАН України Віра Балабух.
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