У Києві погіршилась якість повітря

Рівень забрудненості повітря у столиці вищий за норму

У столиці підвищилася вологість повітря та погіршилась його якість. Про це свідчать дані сайту SaveEcoBot.

Індекс якості атмосферного повітря станом на 08:00 30 січня 2025 року, розрахований за формулою NowCast (US EPA), досягнув значення 88.

скриншот з сайту SaveEcoBot

Цей рівень забрудненості вищий за норму, і може вплинути на чутливих людей, особливо на тих, в кого є проблеми з дихальними шляхами (алергії, астми).

Середній індекс якості повітря у Києві інфографіка SaveEcoBot

Станом на 09:00 вологість повітря складає 92%.

Що робити при забрудненому повітрі?

Мешканцям столиці радять:

закрити вікна;

зробити вологе прибирання;

пити більше води;

увімкнути очищувач повітря;

відмовитись від прогулянок.

Нагадаємо, учора вранці у Києві фіксувався низький рівень забрудненості атмосферного повітря . Радіаційний фон у всьому місті був у межах норми.

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