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У Києві погіршилась якість повітря

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У Києві погіршилась якість повітря
Станом на 09:00 вологість повітря складає 92%
фото: КМДА

Рівень забрудненості повітря у столиці вищий за норму

 

У столиці підвищилася вологість повітря та погіршилась його якість. Про це свідчать дані сайту SaveEcoBot.

Індекс якості атмосферного повітря станом на 08:00 30 січня 2025 року, розрахований за формулою NowCast (US EPA), досягнув значення 88. 

У Києві погіршилась якість повітря фото 1
скриншот з сайту SaveEcoBot

Цей рівень забрудненості вищий за норму, і може вплинути на чутливих людей, особливо на тих, в кого є проблеми з дихальними шляхами (алергії, астми).

Середній індекс якості повітря у Києві
Середній індекс якості повітря у Києві
інфографіка SaveEcoBot

Станом на 09:00 вологість повітря складає 92%.

Що робити при забрудненому повітрі?

Мешканцям столиці радять:

  • закрити вікна;
  • зробити вологе прибирання;
  • пити більше води;
  • увімкнути очищувач повітря;
  • відмовитись від прогулянок.

Нагадаємо, учора вранці у Києві фіксувався низький рівень забрудненості атмосферного повітря . Радіаційний фон у всьому місті був у межах норми.  

До слова, аграрії в Україні отримають можливість мати третій урожай та вирощувати екзотичні культури через вплив глобального потепління на сільське господарство. Про це в інтервʼю «Главкому» розповіла кандидатка географічних наук, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту НАН України Віра Балабух.

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Теги: аграрії повітря Київ екологія

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