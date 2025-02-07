У восьми областях України введено аварійні відключення електроенергії (оновлено)

Сьогодні з 7:00 до 22:00 є необхідність у дуже ощадливому споживанні електроенергії

Відключення вимушено застосовано внаслідок ворожих обстрілів

За командою «Укренерго» у Дніпропетровські та Донецькій областях у пʼятницю, 7 лютого, знову застосовуються екстрені відключення. Про це повідомляє ДТЕК.

Також відключення торкнуться Сумщини та Кіровоградщини, йдеться у заявах обленерго.

Згодом «Укренерго» додало, що аварійні відключення вимушено були застосовані у Харківській, Сумській, Донецькій, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській і Черкаській (частково) областях.

Першочергово відключаються промислові споживачі (там, де це можливо). Наразі обмеження не застосовуються для побутових споживачів (за винятком аварійних ситуацій в мережах обленерго), повідомили у «Укренерго».

Раніше в «Укренерго» нагадували, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.

З 7:00 до 22:00 є необхідність у дуже ощадливому споживанні електроенергії. Будь ласка, за можливості – не користуйтесь у цей період потужними електроприладами.

Ситуація в енергосистемі може змінюватись, тому варто стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго).

Також 6 лютого у Харківській, Сумській, Донецькій, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській (частково) і Черкаській (частково) областях вранці вимушено були застосовані аварійні відключення.

Нагадаємо, 4 лютого, внаслідок ворожих обстрілів у дев'яти областях вимушено застосовано аварійні відключення. «Укренерго» наголошувало, що споживання електроенергії зросло через зниження температури повітря у більшості регіонів.