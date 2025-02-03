«Класичні ждуни». Відомий релігійний діяч пояснив тактику духовенства Московської церкви в Україні

«Більше того, частина Московського патріархату – класичні ждуни, які очікують, що їх включать у «віш-ліст» до переговорів»

Георгій Коваленко про духовенство УПЦ МП, яке переходить у помісну церкву: «Вони думають, що їхнє завдання зараз не сіпатися, а Путін чи Москва за них постоїть»

Розмови про можливі вибори й перемовини активізували діяльність проросійських політиків. На фоні цього УПЦ МП може вдаватися до спроб взяти реванш, наприклад, в соціальних мережах. Так вважає ректор Відкритого Православного університету Георгій Коваленко, що він розповів у проєкті громадської ініціативи «Голка» «Мости України», інформаційним партнером якого виступає «Главком».

На переконання Коваленка, Московська церква постійно використовує меседжі про утиски. До того ж релігійна тема російської церкви в Україні постійно лунає з уст російських пропагандистів і всіх тих, хто намагається впливати на світову аудиторію.

«Більше того, частина Московського патріархату – класичні ждуни, які очікують, що їх включать у «віш-ліст» до переговорів. Вони думають, що їхнє завдання зараз не сіпатися, а Путін чи Москва за них постоїть», – наголосив Коваленко.

Водночас ректор підкреслив, як помітно, що в Україні зараз вибудовується ідентичність «і московське, і московсько-православне маргіналізується». Він висловив сподівання, що цей процес буде тривати і далі, а «УПЦ МП перестане бути МП, а, як вона декларує, буде дійсно Українською Православною Церквою».

Нагадаємо, що Георгій Коваленко колишній голова Синодального інформаційно-просвітницького відділу Московської церкви в Україні (діє під брендом УПЦ (МП)), колишній прессекретар Предстоятеля УПЦ МП митрополита Володимира (Сабодана), колишній фундатор і головний редактор офіційних сайтів УПЦ МП. З 7 січня 2019 року – священник Помісної православної церкви України (УПЦ/ПЦУ). Нині він ректор Відкритого Православного університету.

Коваленко також раніше пояснював, що Московський патріархат – це інструмент контролю і впливу, створений за наказом диктатора Йосипа Сталіна за безпосередньої участі радянських спецслужб.

До слова, на початку 2025 року ООН розкритикувала Україну за нібито відсутність «достатнього обґрунтування» розпуску релігійних організацій, зокрема Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП). Про це йдеться у доповіді Управління Верховного комісара з прав людини.

ООН зауважила, що заборона УПЦ МП «порушує міжнародні стандарти», адже, як йдеться у доповіді, «національна безпека не є достатньою підставою для обмеження релігійної свободи за міжнародними договорами».