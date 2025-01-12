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Волтц розповів, як Трамп може примусити Путіна сісти за стіл переговорів

Ірина Бура
glavcom.ua
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Волтц розповів, як Трамп може примусити Путіна сісти за стіл переговорів
Серед інших важелів впливу на Путіна Волтц назвав енергетичні санкції
фото з відкритих джерел

Трамп готовий піти на непопулярні для нього раніше кроки

Обраний президент Дональд Трамп може зняти обмеження на далекобійну зброю для України, а також посилити енергетичні санкції проти Росії, щоб змусити лідера РФ Володимира Путіна сісти за стіл переговорів. Про це майбутній радник президента США з нацбезпеки Майк Волтц заявив в інтерв'ю ABC News.

За його словами, Трамп готовий піти на певні кроки. Наприклад, зняти обмеження на далекобійну зброю Україні, щоб посадити Путіна за стіл переговорів.

Водночас Волтц не надав жодних деталей про ці кроки.

Серед інших важелів впливу на Путіна Волтц назвав енергетичні санкції. Якщо їх запровадять, Україна буде сильнішою, а Путін – більш відкритим до переговорів.

«Путіна економіка і військова машина дуже швидко висохнуть. Я думаю, що це змусить Путіна сісти за стіл переговорів. У нас є важелі впливу, наприклад, зняття обмежень щодо далекобійної зброї, яку ми також надали Україні», – сказав радник обраного президента США.

Нагадаємо, обраний президент США Дональд Трамп знову розкритикував рішення адміністрації Джо Байдена, яка дозволила Україні завдавати далекобійних ударів по території Росії.

Також Трамп розкритикував удари ЗСУ ракетами Atacms по території Росії, назвавши це неприйнятним. Відповідаючи на запитання про те, чи відмовиться він від допомоги Україні, Трамп сказав, що використає підтримку Києва з боку США як важіль тиску на Росію в переговорах про припинення війни.

Раніше президент США Джо Байден за два місяці до закінчення своєї каденції уперше дозволив українським військовим використати далекобійні ракети Atacms для ударів по території Росії.

До слова, 19 листопада ЗСУ вперше завдали удар по військовому обʼєкту на території Росії балістичними ракетами Atacms виробництва США.

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Теги: переговори санкції путін Дональд Трамп Україна президент радник обмеження війна економіка

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