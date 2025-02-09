Із понеділка в Україні будуть відключення світла. Деталі від «Укренерго»

Причиною тимчасового запровадження обмежень, як і раніше, називають пошкодження енергооб’єктів під час російських атак

«Укренерго» попереджає, що протягом доби графіки застосування обмежень можуть бути змінені

Завтра, 10 лютого, в Україні після довгого затишшя знову відключатимуть світло. Щоправда, обмеження потужностей поки будуть застосовуватися лише для промисловості і бізнесу. Про це інформує «Укренерго».

Для промисловості та бізнесу застосування графіків обмеження потужності триватиме від 06:00 до 21:00. «Укренерго» попереджає, що протягом доби графіки застосування обмежень можуть бути змінені.

Причиною тимчасового запровадження обмежень, як і раніше, називають пошкодження енергооб’єктів під час попередніх російських ракетно-дронових атак.

«Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання», – запевняє «Укренерго».

Відключення для побутових споживачів наразі не плануються.

Раніше в «Укренерго» нагадували, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.

З 7:00 до 22:00 є необхідність у дуже ощадливому споживанні електроенергії. Будь ласка, за можливості – не користуйтесь у цей період потужними електроприладами.

Ситуація в енергосистемі може змінюватись, тому варто стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго).