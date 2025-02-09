Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Із понеділка в Україні будуть відключення світла. Деталі від «Укренерго»

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Із понеділка в Україні будуть відключення світла. Деталі від «Укренерго»
Причиною тимчасового запровадження обмежень, як і раніше, називають пошкодження енергооб’єктів під час російських атак
фото з відкритих джерел

«Укренерго» попереджає, що протягом доби графіки застосування обмежень можуть бути змінені

Завтра, 10 лютого, в Україні після довгого затишшя знову відключатимуть світло. Щоправда, обмеження потужностей поки будуть застосовуватися лише для промисловості і бізнесу. Про це інформує «Укренерго».

Для промисловості та бізнесу застосування графіків обмеження потужності триватиме від 06:00 до 21:00. «Укренерго» попереджає, що протягом доби графіки застосування обмежень можуть бути змінені.

Причиною тимчасового запровадження обмежень, як і раніше, називають пошкодження енергооб’єктів під час попередніх російських ракетно-дронових атак.

«Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання», – запевняє «Укренерго».

Із понеділка в Україні будуть відключення світла. Деталі від «Укренерго» фото 1

Відключення для побутових споживачів наразі не плануються.

Раніше в «Укренерго» нагадували, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.

З 7:00 до 22:00 є необхідність у дуже ощадливому споживанні електроенергії. Будь ласка, за можливості – не користуйтесь у цей період потужними електроприладами.

Ситуація в енергосистемі може змінюватись, тому варто стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго).

Читайте також:

Теги: відключення світла обмеження відключення Укренерго

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російське ППО нібито за ніч перехопило та знищило 85 безпілотників
РФ вночі атакували понад 80 дронів. Кілька аеропортів призупинили польоти
11 сiчня, 07:52
Волинська єпархія ПЦУ стверджує, що це не перший релігійний конфлікт у селі
На Волині прихильник Московської церкви побив священника ПЦУ
11 сiчня, 21:42
Головні новини ночі проти 13 січня
Атака на Запоріжжя і Суми: головне за ніч
13 сiчня, 05:40
Президент США Дональд Трамп
Трамп запровадив 25% мита на товари з Колумбії через відмову прийняти депортованих мігрантів
26 сiчня, 22:38
Часто туристи в Отару заважають жити місцевим мешканцям
Японське місто виставило охорону, аби стримати натовпи туристів
1 лютого, 02:00
Мертвих птахів запакували у мішки та відправили на дослідження у Львівську регіональну лабораторію
На Львівщині у заплавах річки виявлено 38 мертвих лебедів
1 лютого, 23:31
Через теплу погоду у січні практично дуже маленький імпорт відбувався, зазначив Харченко
Експерт пояснив, чому Україна не може імпортувати електроенергію, коли це критично необхідно
4 лютого, 11:04
У «справі Кудрицького» НАБУ оголосило підозру Юлії Фроловій, вона керувала «Альянс Банком» з 13 березня 2022 року
У «справі Кудрицького» ексголова правління «Альянс Банку» намагається визнати себе потерпілою, – ВАКС 
6 лютого, 10:03
Сьогодні з 7:00 до 22:00 є необхідність у дуже ощадливому споживанні електроенергії
Аварійні відключення електроенергії введено у восьми областях України
6 лютого, 11:17

Події в Україні

Члени КРАІЛ, яких затримали, рятували Pin-Up від анулювання ліцензії: нові деталі справи
Члени КРАІЛ, яких затримали, рятували Pin-Up від анулювання ліцензії: нові деталі справи
Командир морпіхів назвав три найбільші проблеми у війську
Командир морпіхів назвав три найбільші проблеми у війську
Умєров оголосив про запуск «революційного» проєкту, який зміцнить Сили оборони
Умєров оголосив про запуск «революційного» проєкту, який зміцнить Сили оборони
Зеленський розповів про важливу для Європи подію, яка трапилася сьогодні
Зеленський розповів про важливу для Європи подію, яка трапилася сьогодні
Із понеділка в Україні будуть відключення світла. Деталі від «Укренерго»
Із понеділка в Україні будуть відключення світла. Деталі від «Укренерго»
У Львові вандали облили фарбою табличку з назвою вулиці Ірини Фаріон
У Львові вандали облили фарбою табличку з назвою вулиці Ірини Фаріон

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
163K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 лютого: ситуація на фронті
56K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 лютого 2025
23K
Тіна Кароль влаштувала «Скандал» українською
12K
«Євробачення-2025»: відео виступів всіх фіналістів Нацвідбору
11K
«Я не членкиня, я член». Конфуз на фіналі Нацвідбору-2025
9680
Втрати ворога станом на 9 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 04:12
9 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
8 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
У восьми областях України введено аварійні відключення електроенергії (оновлено)
7 лютого, 08:54
7 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7 лютого, 00:05
Аварійні відключення електроенергії введено у восьми областях України
6 лютого, 11:17

Прес-релізи

Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
4 лютого, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua