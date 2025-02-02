«Ми цього не хотіли». Трюдо звернувся до нації: Канада вступає у тарифну війну

Канада запроваджує мита на вино із США, пиво, фрукти і фруктовий сік, а також парфуми, одяг, взуття та багато чого іншого

Канада запроваджує 25% мита на імпорт широкого переліку американських товарів у відповідь на аналогічні дії Сполучених Штатів Америки. Про це заявив премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо на пресконференції в Оттаві, передає Bloomberg.

«Ми не хотіли цього, але Канада до цього готова. Канада відреагує на торговельні дії США, запровадивши 25% мита на американські товари, загальною вартістю $155 млрд Зокрема у вівторок набудуть чинності мита на товари вартістю $30 млрд, а надалі – мита на американські товари вартістю ще $125 млрд через 21 день, аби канадські компанії й постачальники мали змогу знайти альтернативу», – сказав він.

Зокрема запровадження мита стосуватиметься американського вина, пива й бурбону, фруктів і фруктового соку, а також парфумів, одягу, взуття та багато чого іншого.

«Разом з урядами провінцій і територій ми розглядаємо й нетарифні дії, повʼязані серед іншого з критично важливими мінералами, енергетикою, державними закупівлями й іншими партнерствами», – додав Трюдо.

Водночас прем’єр додав, що прагне, аби Канада та США залишалися найкращими сусідами у світі.

Нагадаємо, у суботу, 1 лютого, президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження 25% мита на канадський і мексиканський імпорт, а також 10% мита на товари з Китаю. Обмеження запрацюють з 4 лютого.