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    Сили ППО збили над Вінницею дві ракети

    Запущені окупантами ракети по Вінниці були збиті - Сили ППО збили над Вінницею дві ракети
    Запущені окупантами ракети по Вінниці були збиті

    У Вінниці встановлюють місця падіння уламків збитих ракет

    Сьогодні, 3 травня, ввечері у Вінниці пролунали два вибухи. Як повідомив голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов, сили протиповітряної оборони збили ворожі ракети над містом.

    «Два хлопки, які чули вінничани, - це спрацювала наша ППО. Уламки збитих ракет шукають», - написав він у Telegram.

    Борзов закликав мешканців міста та області не викладати фото й відео з місць вибуху.

    Як повідомлялося, станом на 20:30 вибухи чули у Вінниці, Львові, Києві, Кіровоградській області та на Дніпропетровщині.

    Перед цим повітряна тривога оголошена практично на всій території України.

    Теги: росія окупанти війна Вінниця Україна окупація #stoprussia
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    Сили ППО збили над Вінницею дві ракети