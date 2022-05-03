Сили ППО збили над Вінницею дві ракети

Запущені окупантами ракети по Вінниці були збиті

У Вінниці встановлюють місця падіння уламків збитих ракет

Сьогодні, 3 травня, ввечері у Вінниці пролунали два вибухи. Як повідомив голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов, сили протиповітряної оборони збили ворожі ракети над містом.

«Два хлопки, які чули вінничани, - це спрацювала наша ППО. Уламки збитих ракет шукають», - написав він у Telegram.

Борзов закликав мешканців міста та області не викладати фото й відео з місць вибуху.

Як повідомлялося, станом на 20:30 вибухи чули у Вінниці, Львові, Києві, Кіровоградській області та на Дніпропетровщині.

Перед цим повітряна тривога оголошена практично на всій території України.