«Укрзалізниця» призначила ще кілька додаткових евакуаційних поїздів на 4 березня

«Укрзалізниця» призначила ще кілька додаткових евакуаційних поїздів

Ввечері можна буде виїхати з двох міст України

В «Укрзалізниці» призначили додаткові евакуаційні поїзди на п'ятницю, 4 березня. Про це повідомляє пресслужба перевізника.

Так, в п'ятницю, 4 березня, буде ще три додаткових евакуаційних рейса:

22:00 поїзд Київ-Чоп

22:32 поїзд Одеса-Ужгород.

Як повідомлялось, станом на 4 березня 2022 року вісім додаткових потягів почали курсувати з Кривого Рогу, Харкова, Лиману, Дніпра, Запоріжжя до Львова і ще один – до Ужгорода.

Нагадаємо, Україна звернулась по допомогу до Червоного Хреста у створенні гуманітарних коридорів.

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