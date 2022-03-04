«Укрзалізниця» призначила ще кілька додаткових евакуаційних поїздів на 4 березня
«Укрзалізниця» призначила ще кілька додаткових евакуаційних поїздів
фото з відкритих джерел
Ввечері можна буде виїхати з двох міст України
В «Укрзалізниці» призначили додаткові евакуаційні поїзди на п'ятницю, 4 березня. Про це повідомляє пресслужба перевізника.
Так, в п'ятницю, 4 березня, буде ще три додаткових евакуаційних рейса:
- 22:00 поїзд Київ-Чоп
- 22:32 поїзд Одеса-Ужгород.
Як повідомлялось, станом на 4 березня 2022 року вісім додаткових потягів почали курсувати з Кривого Рогу, Харкова, Лиману, Дніпра, Запоріжжя до Львова і ще один – до Ужгорода.
Нагадаємо, Україна звернулась по допомогу до Червоного Хреста у створенні гуманітарних коридорів.
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