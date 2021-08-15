Крюківський завод виготовив перші вагони за рекордним контрактом з «Укрзалізницею»

Вагони покажуть на виставці в Києві під час святкування Дня Незалежності

Крюківський вагонобудівний завод виготовив перші вагони за контрактом, підписаним з «Укрзалізницею» в червні цього рок. Про це повідомила пресслужба Полтавської ОДА.

«Крюківський вагонзавод активно виконує замовлення УЗ. Уже готові два вагони, які будуть представлені на виставці в Києві під час святкування незалежності. Також розкроєно 25 кузовів, близько 18 вагонів вже зварено, 8 – пофарбовано, зібрано 30 візків ходової», – розказав голова адміністрації Олег Синєгубов.

Вартість контракту - 3 млрд гривень, з яких 1 млрд гривень - авансовий платіж.

У рамках договору КВБЗ має побудувати та протягом 12 місяців поставити 51 купейний вагон, 12 вагонів СВ, 20 купейних вагонів, обладнаних для перевезення пасажирів з інвалідністю в колісному кріслі, 17 купейних вагонів для перевезення пасажирів з інвалідністю в колісному кріслі та з купе начальника поїзда.

Це одне з найбільших держзамовлень в історії КВБЗ.

Нагадаємо, що голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов в інтервʼю «Главкому» висловив занепокоєння тим, що Крюківський вагонобудівний завод, де працює до 8,5 тис. людей, має на кілька мільярдів контракт із «Укрзалізницею», який наразі не виконується, тому що «Укрзалізниця» не може забезпечити контракт грошима. При цьому перевезення залізницями країни відбуваються старими аварійними вагонами, або вагонами, взятими в оренду в Росії.

При цьому минулого травня Міністерство юстиції повернуло наказ Міністерства інфраструктури «Про затвердження Порядку встановлення заборони експлуатації вантажних вагонів на залізничному транспорті», який передбачав списання вагонів за віком, відмовивши йому у державній реєстрації.

Учора Кабінет міністрів продовжив повноваження членів наглядової ради «Укрзалізниці», контракти з якими закінчилися 19 червня, серед яких виявився і журналіст Сергій Лещенко. При цьому за минулий рік «Укрзалізниця» отримала 12 млрд грн збитків.

Як повідомлялося у жовтні минулого року, експосадовець Укрзалізниці звинуватив Лещенка у покриванні корупційних схем у закупівлях.