  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Крюківський завод виготовив перші вагони за рекордним контрактом з «Укрзалізницею»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Крюківський завод активно виконує замовлення УЗ - Крюківський завод виготовив перші вагони за рекордним контрактом з «Укрзалізницею»
    Крюківський завод активно виконує замовлення УЗ
    Фото: adm-pl.gov.ua

    Вагони покажуть на виставці в Києві під час святкування Дня Незалежності

    Крюківський вагонобудівний завод виготовив перші вагони за контрактом, підписаним з «Укрзалізницею» в червні цього рок. Про це повідомила пресслужба Полтавської ОДА.

    «Крюківський вагонзавод активно виконує замовлення УЗ. Уже готові два вагони, які будуть представлені на виставці в Києві під час святкування незалежності. Також розкроєно 25 кузовів, близько 18 вагонів вже зварено, 8 – пофарбовано, зібрано 30 візків ходової», – розказав голова адміністрації Олег Синєгубов.

    Вартість контракту - 3 млрд гривень, з яких 1 млрд гривень - авансовий платіж.

    У рамках договору КВБЗ має побудувати та протягом 12 місяців поставити 51 купейний вагон, 12 вагонів СВ, 20 купейних вагонів, обладнаних для перевезення пасажирів з інвалідністю в колісному кріслі, 17 купейних вагонів для перевезення пасажирів з інвалідністю в колісному кріслі та з купе начальника поїзда.

    Це одне з найбільших держзамовлень в історії КВБЗ.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Крюківський завод виготовив перші вагони за рекордним контрактом з «Укрзалізницею»
    Крюківський завод виготовив перші вагони за рекордним контрактом з «Укрзалізницею»
    Крюківський завод виготовив перші вагони за рекордним контрактом з «Укрзалізницею»
    Крюківський завод виготовив перші вагони за рекордним контрактом з «Укрзалізницею»
    Фото: adm-pl.gov.ua

    Нагадаємо, що голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов в інтервʼю «Главкому» висловив занепокоєння тим, що Крюківський вагонобудівний завод, де працює до 8,5 тис. людей, має на кілька мільярдів контракт із «Укрзалізницею», який наразі не виконується, тому що «Укрзалізниця» не може забезпечити контракт грошима. При цьому перевезення залізницями країни відбуваються старими аварійними вагонами, або вагонами, взятими в оренду в Росії.

    При цьому минулого травня Міністерство юстиції повернуло наказ Міністерства інфраструктури «Про затвердження Порядку встановлення заборони експлуатації вантажних вагонів на залізничному транспорті», який передбачав списання вагонів за віком, відмовивши йому у державній реєстрації.

    Учора Кабінет міністрів продовжив повноваження членів наглядової ради «Укрзалізниці», контракти з якими закінчилися 19 червня, серед яких виявився і журналіст Сергій Лещенко. При цьому за минулий рік «Укрзалізниця» отримала 12 млрд грн збитків.

    Як повідомлялося у жовтні минулого року, експосадовець Укрзалізниці звинуватив Лещенка у покриванні корупційних схем у закупівлях.

    Читайте також: «Це невдалий погляд із Москви». Науковець пропонує змінити назви підрозділів «Укрзалізниці»

    Теги: Укрзалізниця завод Полтавщина перевезення час Олег Синєгубов
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Крюківський завод виготовив перші вагони за рекордним контрактом з «Укрзалізницею»