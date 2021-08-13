Підвищення тарифів на вантажні перевезення залізницею слід відкласти до стабілізації ситуації в енергетиці, – Міненергетики

«За 6 місяців 2020 року у порівнянні з відповідним періодом 2019-го видобуток вугілля знизився на 27,8%», – підкреслюють у Міненергетики

Підвищення тарифів на вантажні перевезення залізницею матиме негативний вплив на діяльність підприємств вугільної та енергетичної галузей України, адже виросте вартість транспортування палива для потреб підприємств енергетичної генерації, які на даний момент перебувають у кризовому стані. Про це йдеться у листі Міністерства енергетики на адресу Державної регуляторної служби та Міністерства інфраструктури.

Як сказано у листі, падіння споживання електроенергії, викликане пандемією Covid-19, призвело до профіциту вугільної продукції в Україні, та, як наслідок – до погіршення фінансового стану підприємств галузі.

«Так, за 6 місяців 2020 року у порівнянні з відповідним періодом 2019 року видобуток рядового вугілля знизився на 27,8%. Крім того, зміна кон’юнктури на ринку вугілля призвела до зниження цін на 22,1%. За 6 місяців 2020 року державні вугледобувні підприємства отримали 2,7 млрд грн збитків. При збереженні тенденції, за 2020 рік державні підприємства очікують отримати 5,1 млрд грн збитків», – підкреслюють у Міненергетики.

У відомстві порахували, що підвищення тарифів УЗ на перевезення порожніх вагонів сумарно на 69% та зростання вартості перевезень 1 тони вугілля на 40 грн (13%) матиме катастрофічні наслідки для вугільної та енергетичної галузей.

«Враховуючи умови стагнації вугільної галузі та кризових явищ на енергетичному ринку України, будь-яке збільшення собівартості вугілля негативно вплине на економічний стан підприємств з додатковим навантаженням на державний бюджет. Тому Міністерство пропонує переглянути доцільність прийняття відповідного проєкту наказу щодо підвищення тарифів на перевезення вантажів – до стабілізації ситуації у вугільній та енергетичній галузях, та економіці України в цілому», – резюмується у листі.

Як відомо, Мінінфраструктури хоче у два етапи підвищити тариф на залізничні вантажні перевезення на 30%. При тому, що за період з 2010 по 2020 рік ці тарифи виросли на 195%.

У Федерації роботодавців паливно-енергетичного комплексу України (ФРУПЕК) в свою чергу звернулися до Антимонопольного комітету з проханням втрутитися і рекомендувати відкликати це рішення. Як сказано у листі, підвищення тарифів є необгрунтованим, адже цей вид перевезень в УЗ є рентабельним. До того ж, згідно з попередніми висновками, тарифоутворення відбувається непрозоро, не має достатнього обгрунтування та спотворює конкуренцію на ринку.