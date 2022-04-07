Українські військові ліквідували п'ятьох російських мародерів на Сумщині

Ще троє російських загарбників потрапили в полон

Українські воїни в Дептівці Сумської області знищили п'ятьох російських військовослужбовців, які намагалися вкрасти українське майно. Про це повідомила генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова.

За її словами, окупанти крутилися біля перекинутого «Уралу», який був набитий награбованим майном. Попри те, що вони знали про наступ українських бійців, мародери все ж вирішили не втікати.

В результаті, українські захисники ліквідували п’ятьох російських загарбників-мародерів, а ще трьох взяли в полон.

«Звісна річ, підійшли бійці ЗСУ, 5 із 8 відкобзонили, а 3 взяли в полон. Сталося все це сьогодні в Дептівці Сумської області. Навіть перед лицем смерті чи полону не грабувати у них не виходить», – констатувала Венедіктова.

До слова, наразі Сумщину продовжують зачищати від російських військ. Майже всі загарбники вже покинули область. У Сумській області після виходу окупантів місцеві знаходять тіла рашистів. Їх навіть не думали забирати свої ж.

До слова, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров закликав надсилати фото та відео російських військових, які вчиняли злочини в українських містах.

Нагадаємо, після звільнення від рашистів на Сумщині виявлено закатованих мешканців.

Як повідомлялося, в області ЗСУ проводять зачистку, рашисти вивели техніку й багато солдат.

Із 4 квітня кордон на Сумщині повернувся під контроль українських військових.

Читайте також: