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    Події в Україні

    Повітряні сили ЗСУ за добу знищили літак, безпілотник та крилату ракету окупантів

    Повітряні сили ЗСУ за добу знищили літак, безпілотник та крилату ракету окупантів

    6 квітня зенітні ракетні війська знищили три повітряні цілі

    Повітряні сили Збройних сил України 6 квітня знищили літак, безпілотник та крилату ракету окупантів. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомляють у Фейсбуці.

    «6 квітня зенітні ракетні війська знищили три повітряні цілі: крилату ракету, БпЛА та один літак. Попередньо це винищувач-бомбардувальник Су-34. Його було збито під час авіанальоту противника на східному напрямку», – ідеться у повідомленні.

    У ПС ЗСУ підкреслили, що ударні групи бомбардувальної та штурмової авіації під прикриттям винищувачів продовжують завдавати ракетно-бомбових ударів по військах загарбника.

    Раніше повідомлялося, що ЗСУ збили ворожий вертоліт українською ракетою «Стугна».

    Нагадаємо, за добу 2 квітня українські захисники вразили вісім повітряних цілей. Як повідомили на сторінці Командування Повітряних Сил ЗСУ було збито: два літаки (попередньо винищувачі-бомбардувальники Су-34); вертоліт; БпЛА (ОТР); чотири крилаті ракети.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна літак вертоліт Україна безпілотник окупація #stoprussia
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    Повітряні сили ЗСУ за добу знищили літак, безпілотник та крилату ракету окупантів