Повітряні сили ЗСУ за добу знищили літак, безпілотник та крилату ракету окупантів

6 квітня зенітні ракетні війська знищили три повітряні цілі

Повітряні сили Збройних сил України 6 квітня знищили літак, безпілотник та крилату ракету окупантів. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомляють у Фейсбуці.

«6 квітня зенітні ракетні війська знищили три повітряні цілі: крилату ракету, БпЛА та один літак. Попередньо це винищувач-бомбардувальник Су-34. Його було збито під час авіанальоту противника на східному напрямку», – ідеться у повідомленні.

У ПС ЗСУ підкреслили, що ударні групи бомбардувальної та штурмової авіації під прикриттям винищувачів продовжують завдавати ракетно-бомбових ударів по військах загарбника.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ збили ворожий вертоліт українською ракетою «Стугна».

Нагадаємо, за добу 2 квітня українські захисники вразили вісім повітряних цілей. Як повідомили на сторінці Командування Повітряних Сил ЗСУ було збито: два літаки (попередньо винищувачі-бомбардувальники Су-34); вертоліт; БпЛА (ОТР); чотири крилаті ракети.