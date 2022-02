Ейфелеву вежу підсвітили кольорами українського прапора (відео)

У Парижі Ейфелеву вежу зараз підсвітили у кольорах українського прапора. Це акція підтримки нашої країни, яка відбиває напад Росії.

Вежу підсвітили нашими кольорами у п'ятницю о 18:00. Вимкнуть підсвітку у неділю о 00:30.

#FRANCE

The Eiffel Tower in #Paris lit up with the blue and yellow colours of the #Ukrainian flag in a show of solidarity after the invasion by Russian forces. The famous Parisian monument will be illuminated in yellow and blue for three nights in a row. pic.twitter.com/IuDqJoyah0