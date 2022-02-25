Ейфелеву вежу підсвітили кольорами українського прапора (відео)

Весь світ засуджує агресію Росії щодо України

У Парижі Ейфелеву вежу зараз підсвітили у кольорах українського прапора. Це акція підтримки нашої країни, яка відбиває напад Росії.

Вежу підсвітили нашими кольорами у п'ятницю о 18:00. Вимкнуть підсвітку у неділю о 00:30.

#FRANCE

The Eiffel Tower in #Paris lit up with the blue and yellow colours of the #Ukrainian flag in a show of solidarity after the invasion by Russian forces. The famous Parisian monument will be illuminated in yellow and blue for three nights in a row. pic.twitter.com/IuDqJoyah0 — MwanzoTV (@MwanzoTv) February 25, 2022





On Friday, the Eiffel Tower was illuminated with the colors of the Ukrainian flag to express support for the country pic.twitter.com/mrWkWToyWw — NowThis (@nowthisnews) February 25, 2022





LIVE: The Eiffel Tower lights up with Ukraine's flag colors



The Eiffel Tower lights up in blue and yellow in support of Ukrainians. https://t.co/9BzW0anIbO — Reuters (@Reuters) February 25, 2022

В експлуатаційній компанії Ейфелевої вежі в п'ятницю повідомили, що цей символічний акт ухвалили на прохання очільниці Парижа Анни Ідальго, щоб підтримати українське населення в умовах війни з Росією.

Нагадаємо, другу добу триває війна з російськими окупантами. У Києві близько 4:22 ночі пролунало кілька вибухів. Уламки збитої ворожої ракети влучили у багатоповерхівку в районі Позняків, на вулиці Кошиця, 7-а. Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, наразі відомо про трьох поранених.

Радник очільника МВС Антон Геращенко також повідомив, що росіяни били по Києву крилатими або балістичними ракетами.

«Потужні два вибухи у Києві, – робота українських систем ППО. Просимо не панікувати, а у випадку, коли чуєте сирени, перейти до укриття», – зазначили у Держспецзв'язку.

За даними Пентагону протягом доби російські окупанти випустили понад 160 ракет по Україні.