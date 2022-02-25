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    Ейфелеву вежу підсвітили кольорами українського прапора (відео)

    Синьо-жовті кольори прикрашатимуть головну пам'ятку Парижу три дні - Ейфелеву вежу підсвітили кольорами українського прапора (відео)
    Синьо-жовті кольори прикрашатимуть головну пам'ятку Парижу три дні
    фото: francebleu.fr

    Весь світ засуджує агресію Росії щодо України

    У Парижі Ейфелеву вежу зараз підсвітили у кольорах українського прапора. Це акція підтримки нашої країни, яка відбиває напад Росії.

    Вежу підсвітили нашими кольорами у п'ятницю о 18:00. Вимкнуть підсвітку у неділю о 00:30.



    В експлуатаційній компанії Ейфелевої вежі в п'ятницю повідомили, що цей символічний акт ухвалили на прохання очільниці Парижа Анни Ідальго, щоб підтримати українське населення в умовах війни з Росією.

    Нагадаємо, другу добу триває війна з російськими окупантами. У Києві близько 4:22 ночі пролунало кілька вибухів. Уламки збитої ворожої ракети влучили у багатоповерхівку в районі Позняків, на вулиці Кошиця, 7-а. Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, наразі відомо про трьох поранених.

    Радник очільника МВС Антон Геращенко також повідомив, що росіяни били по Києву крилатими або балістичними ракетами.

    «Потужні два вибухи у Києві, – робота українських систем ППО. Просимо не панікувати, а у випадку, коли чуєте сирени, перейти до укриття», – зазначили у Держспецзв'язку.

    За даними Пентагону протягом доби російські окупанти випустили понад 160 ракет по Україні.

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    Теги: війна прапор Ейфелева вежа
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    Ейфелеву вежу підсвітили кольорами українського прапора (відео)