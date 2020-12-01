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    Уряд не розглядатиме введення локдауну на засіданні 2 грудня – МОЗ

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    Максим Степанов: Проект рішення про локдаун ще навіть не готували - Уряд не розглядатиме введення локдауну на засіданні 2 грудня – МОЗ
    Максим Степанов: Проект рішення про локдаун ще навіть не готували
    Фото: прес-служба Кабінету міністрів України

    У МОЗ заявили, що не варто чекати на рішення про локдаун вже завтра, 2 грудня

    Міністерство охорони здоров'я не буде виносити питання локдауну в Україні не засіданні уряду 2 грудня. Про це в ефірі Україна 24 заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. 

    «Ми таку пропозицію на засідання уряду не виносили ... У нас є інші постанови, які стосуються медичної системи, галузі ... Там є постанови стосовно додаткового виділення коштів зокрема на лабораторні центри, це така поточна робота», – зазначив Степанов.

    Міністр додав, що проект рішення про локдаун ще навіть не готували, адже про посилення карантинних обмежень влада повинна повідомити громадян за 7-10 днів.

    1 грудня в ефірі одного з телеканалів міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов заявив, що у середу, 2 грудня, уряд вирішить подальшу долю карантину

    З кінця листопада уряд розглядає можливість введення в України локдауну через стрімке зростання захворюваності на коронавірус.

    Зокрема, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступив за введення повного локдаун в Україні терміном не менше трьох тижнів.

    Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів дійсно може запровадити жорсткий карантин на новорічні святаПрем'єр відзначив, що на різдвяні свята є великий ризик стрімкого поширення коронавірусу через масові святкові скупчення людей на ярмарках та площах міст. 

    В Офісі президента поки не визначилися з датою введення локдауну.

    Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що локдаун в Україні через ситуацію з коронавірусом у будь-якому випадку буде запроваджено. Єдине питання, яке обговорює влада, – коли саме його вводити.

    Теги: Міністерство охорони здоров'я Україна Максим Степанов карантин коронавірус
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