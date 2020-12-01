Уряд не розглядатиме введення локдауну на засіданні 2 грудня – МОЗ

Максим Степанов: Проект рішення про локдаун ще навіть не готували

У МОЗ заявили, що не варто чекати на рішення про локдаун вже завтра, 2 грудня

Міністерство охорони здоров'я не буде виносити питання локдауну в Україні не засіданні уряду 2 грудня. Про це в ефірі Україна 24 заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

«Ми таку пропозицію на засідання уряду не виносили ... У нас є інші постанови, які стосуються медичної системи, галузі ... Там є постанови стосовно додаткового виділення коштів зокрема на лабораторні центри, це така поточна робота», – зазначив Степанов.

Міністр додав, що проект рішення про локдаун ще навіть не готували, адже про посилення карантинних обмежень влада повинна повідомити громадян за 7-10 днів.

1 грудня в ефірі одного з телеканалів міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов заявив, що у середу, 2 грудня, уряд вирішить подальшу долю карантину

З кінця листопада уряд розглядає можливість введення в України локдауну через стрімке зростання захворюваності на коронавірус.

Зокрема, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступив за введення повного локдаун в Україні терміном не менше трьох тижнів.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів дійсно може запровадити жорсткий карантин на новорічні свята. Прем'єр відзначив, що на різдвяні свята є великий ризик стрімкого поширення коронавірусу через масові святкові скупчення людей на ярмарках та площах міст.

В Офісі президента поки не визначилися з датою введення локдауну.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що локдаун в Україні через ситуацію з коронавірусом у будь-якому випадку буде запроваджено. Єдине питання, яке обговорює влада, – коли саме його вводити.