«Буде катастрофа»: Степанов назвав серйозну проблему в системі охороні здоров'я

«Багато хто вважає, що я жах наганяю, але я кажу реально те, що нас очікує, якщо ми не одумаємося», – емоційно заявив глав МОЗ

Системі охорони здоров'я в Україні загрожує колапс, оскільки багато країн Європи переманюють українських медиків, обіцяючи їм високі зарплати.

Про це в ефірі телеканалу «Україна 24» розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

«Польща – це перша країна. Те ж саме зроблять всі європейські країни. Лікар - це високоінтелектуальна спеціальність, щоб її отримати, вчаться до 10 років. Вирішити цю проблему за один рік внутрішніми ресурсами країни неможливо. Цих лікарів, медсестер потрібно десь взяти. Де їх взяти? Ось поруч знаходиться країна, в якій люди раптом у здоровому глузді, але вирішили, що у лікаря зарплата може бути найнижча в країні, ще й під час пандемії», – підкреслив міністр.

За його словами, зараз масовому відтоку медпрацівників з України заважає карантин.

«Тому, як тільки знімуть карантинні обмеження в Європі з точки зору пересування, думаю, одним з найсерйозніших бізнесів у 2021 році стануть рекрутингові агентства, які будуть допомагати влаштуватися медичним працівникам. Це буде катастрофа в повному розумінні цього слова. Багато хто вважає, що я жах наганяю, але я кажу реально те, що нас очікує, якщо ми не одумаємося», – зазначив Степанов.

Як відомо, мМіністр охорони здоров’я України заявив про намір наполягати на перегляді проєкту державного бюджету країни на 2021 рік і збільшення в ньому витрат на фінансування медичної сфери.

Раніше директорка Київської міської клінічної лікарні №4 Тетяна Мостепан в інтерв’ю «Главкому» розповіла про найболючішу проблему всіх лікарень України – нестачу медичних працівників.

Нагадаємо, що Україна попросить ВООЗ направити медиків для боротьби з Covid-19.