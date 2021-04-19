Гендерна дискримінація: українські пенсіонерки отримують на 30% нижчі за чоловіків виплати, – ООН

Нині пенсіонери становлять понад чверть загальної чисельності населення України

Верховна комісарка ООН Мішель Бачелет заявила, що пенсійні виплати для жінок в Україні в середньому на 30% нижче, ніж пенсійні виплати для чоловіків. Про це йшлося під час конференції високого рівня у Києві, на якій була представлена «аналітична довідка з питань соціального захисту з акцентом на пенсійне забезпечення», повідомляє пресслужба Організації Об'єднаних Націй.

Як ідеться у документі, дві третини літніх людей в Україні складають жінки, а гендерна нерівність у пенсійному забезпеченні підсилює бідність серед пенсіонерок.

«Жінки живуть довше, крім того, стереотипи і безкоштовна домашня робота протягом усього життя часто не дозволяють їм отримувати високооплачувану роботу з офіційним працевлаштуванням», – сказала Бачелет.

За її словами, пенсійні системи, які враховують непропорційну роботу жінок, зокрема, по догляду за дітьми, зможуть виправити цей дисбаланс, щоб догляд за іншими не ставив під загрозу права жінок. Крім того, за прогнозами, до 2050 року населення України скоротиться на 20%, і при цьому значно збільшиться чисельність населення у віці старше 65 років. Все це обернеться ще більшим навантаженням на пенсійну систему, без реформи якої не обійтися.

Зазначається, що нині пенсіонери становлять понад чверть загальної чисельності населення України (27% або 11 мільйонів осіб). 80% з них отримують пенсійні виплати нижче прожиткового мінімуму.

Водночас пенсіонери, які проживають на непідконтрольних уряду територіях, повинні щоразу перетинати лінію тимчасово окупованої території, аби отримати свої гроші. До 2019 року близько 600 тисяч пенсіонерів з цих територій взагалі були позбавлені доступу до своїх пенсій через обмеження на пересування і складні адміністративні вимоги. У 2020 році ще 270 тисяч жителів непідконтрольних уряду України територій не змогли зняти свої пенсійні виплати. При цьому в ООН вважають, що ці пенсії важливі не лише з гуманітарних міркувань, але і для встановлення миру і досягнення соціальної згуртованості.

Бачелет підкреслила, що будь-які прояви дискримінації та нерівності ведуть до ще більшої бідності.

З першого квітня 2021 року пенсійний вік для жінок зріс до 60 років за наявності необхідного страхового стажу. Таким чином, вік і правила виходу на пенсію у чоловіків і жінок стали однаковими.