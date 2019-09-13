Тупість - друге ім'я для російських силовиків

Єгор Жуков

Визнати помилку - значить, зганьбитися та підірвати свою репутацію

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Система даже не жестокая, а просто тупая! Ведь с чего началось дело Егора Жукова? Его просто перепутали с другим человеком! И я, кстати, в который раз уже хочу спросить: кто этот человек? Кто тот парень в черной майке и синих джинсах, который действительно был энергичен, жестикулировал, просил протестующих сцепиться локтями и пойти цепью. Он активист? Он провокатор? Кто он? Где он? Его не нашли и даже не ищут – хотя бы чтобы просто познакомиться. Что этот парень и Егор Жуков разные люди уже твердо установлено. Но тупизна системы в том, что у нее нет задней передачи. Никто и никогда не выйдет и не скажет простыми человеческими словами, мол, чувак, ну ты не серчай, перепутали, перестарались, но теперь разобрались – так что ты гуляй на все четыре стороны и больше не попадайся.

Признать ошибку – значит, опозориться. Значит, подорвать свою репутацию. Да ее нет уже, никакой репутации! Нечего там ронять и подрывать. Рухнуло всё давно. Но они роют, читают курсовые студента Жукова, смотрят его ютубы, находят каких-то экспертов по лингвистике без лингвистического образования и объявляют Жукова экстремистом. Чтобы хоть что-то на него повесить, чтобы ни в коем случае не отпустить! Другая замечательная особенность тупой системы – она сначала делает, а потом думает. Точнее, сначала делает, а потом может и вовсе не думать. В список Росфинмониторинга можно попасть даже без решения суда. Ты под следствием, ничего еще формально не ясно, но ты уже в списке экстремистов и террористов. И Жуков теперь тоже в этом списке, несмотря на отсутствие приговора. В списке экстремистов и террористов. Сначала по ошибке парня взяли, потом обвинили в массовых беспорядках, а теперь он еще и террорист! Там знак равенства уже поставлен. Просто вопрос: на что человеку жить с заблокированными счетами? Вот реально как быть? Играть на вокзале на балалайке и побираться? Так ведь под домашним арестом на вокзал не отойдешь. Сколько будет идти следствие, когда там начнется суд и чем закончится – черт его знает, но гражданин уже сейчас поставлен вне закона. Причем, я уверен, что настоящие террористы прекрасно облапошат бдительный Финмониторинг и проблем с деньгами у них не возникнет. Точно так же, как не возникло никаких проблем у шпиона в Кремле, пока чекисты гонялись за вымышленными изменниками родины. Тупость – это наше второе имя.

Джерело: Эхо Москвы

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