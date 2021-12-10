Уряд схвалив реорганізацію «Укроборонпрому»

Концерн припинить своє існування шляхом перетворення на акціонерне товариство, 100% акцій якого належатимуть державі

Уряд ухвалив рішення про реорганізацію держконцерну «Укроборонпром» в акціонерне товариство. Відповідні постанову та розпорядження схвалено 9 грудня на засіданні уряду, повідомляє пресслужба «Укроборонпрому».

Нагадується, що 1 жовтня 2021 року президент Володимир Зеленський підписав закон №1630-ІХ «Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності», ключова мета якого – підвищення обороноздатності, економічної безпеки та захисту інтересів України шляхом запровадження корпоративної моделі управління на підприємствах державного ОПК.

Концерн припинить своє існування шляхом перетворення на акціонерне товариство, 100% акцій якого належатимуть Державі Україна. Державні унітарні та казенні підприємства «Укроборонпрому» будуть реорганізовані у господарські товариства (акціонерні товариства або товариства з обмеженою відповідальністю), які також перебуватимуть під 100%-им контролем та належатимуть державі.

Трансформація «Укроборонпрому» дозволить подолати технологічний розрив між державним сектором вітчизняного ОПК і провідними світовими оборонними компаніями завдяки:

впровадженню моделі корпоративного управління на підприємствах – згідно зі стандартами Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), – що дасть змогу мінімізувати корупційні ризики та політичний тиск;

трансферу новітніх технологій, які необхідні, щоб виробляти сучасне високотехнологічне озброєння та військову техніку для потреб Збройних сил України;

створенню спільних проектів, програм та підприємств з закордонними партнерами з країн-партнерів, що відкриє нові можливості для підприємств ОПК України;

залученню інвестицій, зокрема іноземних, з метою модернізації виробництва та впровадження інновацій.

Завершальний, третій, етап трансформації ДК має розпочатися в червні-липні 2022 року.

Нагадаємо, Верховна Рада 13 липня остаточно ліквідувала держконцерн «Укроборонпром». Народні депутати 256 голосами схвалили у другому читанні відповідний законопроєкт №3822.

Раніше очільник «Укроборонпрому» Юрій Гусєв в інтерв’ю «Главкому» розповів про законопроєкт №3822, який є ключовим у системі реформування «Укроборонпрому» та уточнив, коли варто очікувати фінішу реформ концерну.

Додамо, що за 2020 рік державні підприємства Міністерства оборони України відзвітували про чисті збитки на суму 21,7 млн грн.

На 15 державних підприємствах із 17, які були передані концерном «Укроборонпром» Фонду держмайна на приватизацію, у різні періоди була зупинена виробнича діяльність в оборонно-промисловій сфері. Як повідомлялося, обсяг експорту продукції та послуг концерну «Укроборонпром» у 2016-2020 роках перевищив $4 млрд.

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