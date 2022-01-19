Уряд створив Держслужбу у справах дітей: чим вона займатиметься

Зараз в Україні немає єдиного центрального органу, який би опікувався питаннями захисту прав дітей

Нова служба займатиметься усиновленням та захистом прав дітей

Кабінет міністрів утворив Державну службу у справах дітей, яка забезпечуватиме формування та реалізацію державної політики у сфері усиновлення та захисту прав дітей. Про це йшлося 19 січня під час засідання Кабміну.

Постанова Кабміну набирає чинності одночасно із законом, що визначає спеціальний статус, особливі завдання та повноваження Державної служби у справах дітей.

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Також Міністерству соціальної політики доручили у двомісячний строк підготувати та подати до Кабміну проєкт положення про Державну службу у справах дітей, а Фонду державного майна – вирішити питання розміщення Держслужби.

Частину повноважень новому відомству передадуть від Міністерства соцполітики та Національної соціальної служби. Як зазначається в пояснювальній записці, зараз в Україні немає єдиного центрального органу, який би опікувався питаннями захисту прав дітей. А тому його вирішили створити.

Нагадаємо, 30 листопада 2021 року Верховна Рада проголосувала за документ про створення Державної служби України у справах дітей. Документ підтримали 349 народних депутатів. Постанову №6135 ініціював профільний підкомітет у справах сім'ї та дітей, а також члени ТСК зі захисту прав дитини.

Новий орган займатиметься системою моніторингу неблагополучних сімей, наданням реальної допомоги сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах, оперативним ухваленням рішенням в інтересах дитини, підтримкою сімейних форм виховання, розвитком соціальних послуг для дітей.

Очільник ТСК із захисту прав дитини Павло Сушко у листопаді наголошував, що відсутність єдиної державної політики у сфері захисту дитинства призвела до виникнення системних проблем. Зокрема він згадав про загибель дітей у пожежі та виснаження дівчинки з інвалідністю в Кривому Розі.

Також нагадаємо, що через «Дію» можна буде подати заявку на усиновлення дитини.

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