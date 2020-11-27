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    Події в Україні

    Україна – друга у світі за кількістю дітей, усиновлених громадянами США

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    Торік американці усиновили 298 українських дітей. З них 54%&nbsp;&ndash;&nbsp;хлопчики, 46%&nbsp;&ndash;&nbsp;дівчатка - Україна – друга у світі за кількістю дітей, усиновлених громадянами США
    Торік американці усиновили 298 українських дітей. З них 54% – хлопчики, 46% – дівчатка

    150 дітей з усіх усиновлених до США – це підлітки від 13 до 17 років

    Україна – друга у світі країна за кількістю дітей, усиновлених громадянами США у 2019 році. Про це йдеться на сайті Державного департаменту.

    Ще 109 дітей, яких усиновили американські пари, мали вік від 5 до 12 років.

    Американське посольство у Києві на своїй сторінці у Twitter відзначило, що чимало усиновлених в Україні дітей мали особливі потреби.

    «Більшість із цих дітей мають особливі потреби або старшого віку. Деякі були усиновлені разом із братами та сестрами», – йдеться у повідомленні дипломатичного відомства США.

    Загалом впродовж останніх років кількість усиновлених з України до США дітей знижується.

    Для порівняння, у 2014 році американці усиновили 521 дитину, а найбільший сплеск усиновлення до США припав на початок 2000-х років. До прикладу, у 2001 році американці усиновили в Україні 1240 дітей.

    Країною-лідером за кількістю усиновлення до США продовжує бути Китай, звідки минулого року американці усиновили – 819 дітей, здебільшого віком від народження до 2 років.

    Фрагмент доповіді Держдепу США
    Фрагмент доповіді Держдепу США

    Серед сусідніх з Україною країн громадяни США усиновили торік: у Польщі – 6 дітей, у Румунії – 5 дітей, в Угорщині – 30 дітей. Росія заборонила громадянам США всиновлювати. У Білорусі взагалі заборонене міжнародне усиновлення.

    Як відзначає сайт МЗС України, відповідно до статті 24 Закону України «Про охорону дитинства» – усиновлення дитини, яка є громадянином України, іноземцями провадиться, якщо були вичерпані всі можливості щодо передачі під опіку, піклування, на усиновлення чи виховання в сім'ї громадян України.

    Міністерство охорони здоров'я та соціальних служб США у листопаді проводить ініціативу Місяць усиновлення. Її метою є поінформувати громадськість, що дітям та підліткам у системі державного догляду за дітьми США необхідна постійна домівка. За даними уряду США, у 2019-му році уряд країни опікувався понад 420 тисяч дітей.

    Нагадаємо, що в Україні хочуть дозволити дітям-сиротам жити в прийомних сім'ях до 23 років.

    Теги: МЗС США посольство Україна Twitter уряд піклування вік
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