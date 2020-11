Україна – друга у світі за кількістю дітей, усиновлених громадянами США

Україна – друга у світі країна за кількістю дітей, усиновлених громадянами США у 2019 році. Про це йдеться на сайті Державного департаменту.

Ще 109 дітей, яких усиновили американські пари, мали вік від 5 до 12 років.

Американське посольство у Києві на своїй сторінці у Twitter відзначило, що чимало усиновлених в Україні дітей мали особливі потреби.

«Більшість із цих дітей мають особливі потреби або старшого віку. Деякі були усиновлені разом із братами та сестрами», – йдеться у повідомленні дипломатичного відомства США.

In 2019, Ukraine was the second-largest country of origin for children adopted by U.S. citizens. Most of these children have special needs or are older. Some were adopted together with their siblings.