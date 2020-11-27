Україна – друга у світі за кількістю дітей, усиновлених громадянами США

150 дітей з усіх усиновлених до США – це підлітки від 13 до 17 років

Україна – друга у світі країна за кількістю дітей, усиновлених громадянами США у 2019 році. Про це йдеться на сайті Державного департаменту.

Ще 109 дітей, яких усиновили американські пари, мали вік від 5 до 12 років.

Американське посольство у Києві на своїй сторінці у Twitter відзначило, що чимало усиновлених в Україні дітей мали особливі потреби.

«Більшість із цих дітей мають особливі потреби або старшого віку. Деякі були усиновлені разом із братами та сестрами», – йдеться у повідомленні дипломатичного відомства США.

In 2019, Ukraine was the second-largest country of origin for children adopted by U.S. citizens. Most of these children have special needs or are older. Some were adopted together with their siblings. Interested in more intercountry adoption statistics? https://t.co/IPQaW4rRp8 pic.twitter.com/aMJaOvR8cj — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) November 25, 2020

Загалом впродовж останніх років кількість усиновлених з України до США дітей знижується.

Для порівняння, у 2014 році американці усиновили 521 дитину, а найбільший сплеск усиновлення до США припав на початок 2000-х років. До прикладу, у 2001 році американці усиновили в Україні 1240 дітей.

Країною-лідером за кількістю усиновлення до США продовжує бути Китай, звідки минулого року американці усиновили – 819 дітей, здебільшого віком від народження до 2 років.

Фрагмент доповіді Держдепу США

Серед сусідніх з Україною країн громадяни США усиновили торік: у Польщі – 6 дітей, у Румунії – 5 дітей, в Угорщині – 30 дітей. Росія заборонила громадянам США всиновлювати. У Білорусі взагалі заборонене міжнародне усиновлення.

Як відзначає сайт МЗС України, відповідно до статті 24 Закону України «Про охорону дитинства» – усиновлення дитини, яка є громадянином України, іноземцями провадиться, якщо були вичерпані всі можливості щодо передачі під опіку, піклування, на усиновлення чи виховання в сім'ї громадян України.

Міністерство охорони здоров'я та соціальних служб США у листопаді проводить ініціативу Місяць усиновлення. Її метою є поінформувати громадськість, що дітям та підліткам у системі державного догляду за дітьми США необхідна постійна домівка. За даними уряду США, у 2019-му році уряд країни опікувався понад 420 тисяч дітей.

Нагадаємо, що в Україні хочуть дозволити дітям-сиротам жити в прийомних сім'ях до 23 років.